En opinión de José Ramón López-Portillo Shenbaum se enfrenta al reto de romper con la preservación del poder

“Lo que nos ha faltado es la disposición para entender el pasado con rigor, con rigor verificable, y para proyectar de allí una estrategia que evite los males mayores de una crisis”, prosigue López-Portillo.

Así también, el analista describió a EFE que en su obra detalla tres grandes eras económicas en la historia de México, las cuales son; el nacionalismo económico, el neoliberalismo y la actual etapa conocida como la Cuarta Transformación (4T). López-Portillo sostiene que las crisis germinan “en el paso de una a otra, cuando no existe una estrategia clara ni diálogo entre los distintos actores sociales”.

Esta aseveración es parte de lo describe en su nuevo libro ‘Tres crisis’, en el que realizó un análisis sobre las transiciones históricas del país y los errores que, en su opinión, han originado que se repitan los ciclos de colapso.

CIUDAD DE MÉXICO- En una entrevista que le concedió a la Agencia de Noticias EFE, el académico, analista e hijo del expresidente del mismo nombre durante el sexenio de 1976-1982, José Ramón López Portillo Romano , explicó que actualmente México se encuentra al borde de la que podría ser, desde su punto de vista, la crisis más profunda de su historia moderna, que está marcada por una transformación tecnológica y económica de gran escala.

En ente sentido, el académico considera que las crisis no solo incluyen los cambios de modelo económico, sino que además “afectan profundamente a la sociedad mexicana”.

FALSA ESTABILIDAD

En base a lo anterior, alerta que el país vive una sensación embustera de estabilidad. “Estamos como en una línea muy delgadita para llegar a esa crisis otra vez”, precisó a EFE, asimismo advertir que la actual transformación tecnológica y digital podría derivar en que se desborde la capacidad de adaptación de las instituciones mexicanas.

Por lo que López-Portillo acentúa que uno de los principales óbices es lo que tiene que ver con la construcción de narrativas ideologizadas y simplistas entorno el pasado con el propósito de ser utilizadas para legitimar proyectos políticos.

“Seguir acusando al pasado de nuestros propios males y deficiencias no nos puede llevar sino a la torpeza para enfrentar el futuro”, enfatiza el analista.

Por lo que criticó la confrontación constante entre las diferentes corrientes políticas. “El neoliberalismo acusó al nacionalismo económico; la 4T acusó al neoliberalismo; y ahora los críticos de la 4T acusan al actual gobierno de populismo. Y no hay diálogo”, reiteró, al pormenorizar un clima que considera es “infantil” y poco productivo.

“TRES CRISIS”

Quien es el hijo del expresidente José López-Portillo, indicó a EFE, que para la realización de su libro se apoyó en material inédito, incluyendo archivos presidenciales, documentos recientemente desclasificados en Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, además de entrevistas con protagonistas que tomaron decisiones clave.

López-Portillo resaltó que con su obra no busca justificar ni condenar a las personas, sino más bien explicar las decisiones tomadas con evidencia.

“Todo eso lo explico con documentos, no con mis dichos, no con mis adjetivos”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Colaboró López Portillo con la CIA antes de asumir la presidencia

Asimismo, detalló a EFE que el proceso para escribir este nuevo libro implicó llevar a cabo “un ejercicio personal complejo, pero defendió la necesidad de honestidad intelectual, incluso al analizar episodios que involucraron a su familia como la etapa de su padre al frente del país (1976-1982) marcada por una profunda crisis económica”.

En este sentido, el académico alertó que la próxima crisis podría tener un carácter existencial y que sería impulsada por fenómenos tales como la automatización, la inteligencia artificial y una reconfiguración geopolítica que en conjunto, aceleran el cambio más allá de la capacidad de respuesta del Estado.

“Nuestras instituciones avanzan linealmente, mientras el cambio externo avanza exponencialmente”, explicó.

Siendo así que de cara a este posible escenario, López-Portillo sugiere llevar acabo una “gobernanza adaptativa”, misma que deberá estar basada tanto en la colaboración entre gobierno, así como el sector privado, academia y una sociedad informada y participativa.

“No es un gobierno fuerte y centralizado, sino uno que sepa adaptarse constantemente a los riesgos y oportunidades”, precisó.

Así también, advirtió sobre el posible riesgo de nuevos autoritarismos en un contexto de crisis económica y social. “Cuando las poblaciones pierden viabilidad, los gobiernos reprimen”, indicó, al apuntar que este fenómeno ya se observa a nivel global.

SHEINBAUM Y SUS RETOS

Al hacer referencia al actual gobierno de Claudia Sheinbaum, opina que el reto más importante va a ser que la presidenta mexicana rompa con la lógica de preservación del poder y abrir espacios reales de diálogo.