En posesión de armas de alto poder, dos hombres fueron detenidos en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Dos sujetos, entre ellos un joven de 19 años, fueron detenidos en posesión de armas de alto poder en Doctor González, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que, como resultado de operativos de disuasión delictiva realizados por Fuerza Civil, se logró la detención de los presuntos.

Los hombres están acusados del delito de portación ilegal de armas de armas de fuego luego de que les fue asegurado armamento de alto poder, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y tres vehículos.