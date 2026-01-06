En posesión de armas de alto poder, dos hombres fueron detenidos en Nuevo León

México
/ 6 enero 2026
    En posesión de armas de alto poder, dos hombres fueron detenidos en Nuevo León
    Dos sujetos, entre ellos un joven de 19 años, fueron detenidos en posesión de armas de alto poder en Doctor González, Nuevo León. CORTESÍA

La detención se registró cuando los oficiales detectaron tres camionetas con civiles armados circulando en un camino de terracería

Monterrey, Nuevo León.- Dos sujetos, entre ellos un joven de 19 años, fueron detenidos en posesión de armas de alto poder en Doctor González, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que, como resultado de operativos de disuasión delictiva realizados por Fuerza Civil, se logró la detención de los presuntos.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre mata con un arma blanca a encargado de anexo, en Nuevo León

Los hombres están acusados del delito de portación ilegal de armas de armas de fuego luego de que les fue asegurado armamento de alto poder, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y tres vehículos.

$!CORTESÍA
CORTESÍA

La detención se registró cuando los oficiales detectaron tres camionetas con civiles armados circulando en un camino de terracería. Al marcarles el alto, los tripulantes intentaron huir; sin embargo, metros más adelante se detuvieron y varias personas descendieron de las unidades para internarse en la maleza.

TE PUEDE INTERESAR: Es detenido cuando paseaba con su familia en camioneta robada, en NL

Tras asegurar el perímetro localizaron una de las camionetas y a dos hombres, que fueron interceptados y se identificaron como: Isidro “N”, de 53 años y Julio “N”, de 19.

A los sujetos les aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 53 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos, tres camionetas pick up y dos teléfonos celulares. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Temas


Detenciones
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento