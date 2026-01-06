En posesión de armas de alto poder, dos hombres fueron detenidos en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Dos sujetos, entre ellos un joven de 19 años, fueron detenidos en posesión de armas de alto poder en Doctor González, Nuevo León.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que, como resultado de operativos de disuasión delictiva realizados por Fuerza Civil, se logró la detención de los presuntos.
Los hombres están acusados del delito de portación ilegal de armas de armas de fuego luego de que les fue asegurado armamento de alto poder, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y tres vehículos.
La detención se registró cuando los oficiales detectaron tres camionetas con civiles armados circulando en un camino de terracería. Al marcarles el alto, los tripulantes intentaron huir; sin embargo, metros más adelante se detuvieron y varias personas descendieron de las unidades para internarse en la maleza.
Tras asegurar el perímetro localizaron una de las camionetas y a dos hombres, que fueron interceptados y se identificaron como: Isidro “N”, de 53 años y Julio “N”, de 19.
A los sujetos les aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 53 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos, tres camionetas pick up y dos teléfonos celulares. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).