Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey

Fútbol
/ 7 febrero 2026
    Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey
    América presionó alto desde el inicio y generó las primeras opciones de peligro en el Ciudad de los Deportes. FOTO: MEXSPORT

El partido fue parejo y de alta intensidad, con oportunidades para ambos equipos y un cierre apretado que las Águilas supieron manejar para quedarse con los tres puntos

El América y Monterrey protagonizaron un duelo intenso en la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas se impusieron 1-0 en un partido marcado por el ritmo alto, las oportunidades claras y un cierre cargado de tensión.

Desde el arranque, el conjunto de André Jardine tomó la iniciativa. La presión alta dio frutos temprano y al minuto 3, Brian Rodríguez probó desde fuera del área tras una combinación con Henry Martín y Erick Sánchez, aunque su disparo se fue desviado. América mantuvo el control territorial durante varios minutos, con Alejandro Zendejas activo por la banda y una circulación constante en campo rival. Monterrey, por su parte, optó por esperar y buscar salidas rápidas con Sergio Canales como eje, quien estuvo cerca de habilitar a Lucas Ocampos en una de las primeras respuestas visitantes.

El arquero Luis Cárdenas fue factor para Rayados en la primera mitad. Al 13 evitó el gol con una atajada a un remate de volea de Zendejas y al 21 volvió a aparecer con un lance oportuno ante Erick Sánchez. Con el paso de los minutos, el partido se emparejó. Monterrey encontró espacios y América bajó un punto la intensidad, aunque sin dejar de generar peligro. Pese a las llegadas en ambas áreas, el marcador no se movió antes del descanso.

Para el segundo tiempo, los dos técnicos movieron piezas buscando inclinar la balanza. América mantuvo su propuesta ofensiva y volvió a avisar al 49, cuando Brian Rodríguez controló un balón largo y remató sin precisión. Más tarde, al 63, Erick Sánchez dejó escapar una opción clara dentro del área. Monterrey respondió con ajustes: Jesús Corona ingresó por Ocampos al 60 para refrescar el ataque.

El momento clave llegó al minuto 65. Una recuperación inmediata en campo rival permitió a las Águilas atacar con pocos toques. El balón le quedó a Alejandro Zendejas, quien recortó dentro del área y sacó un disparo de zurda colocado, pegado al poste, imposible para Cárdenas. El gol significó el regreso del extremo al marcador tras superar molestias físicas, aunque más adelante volvió a resentirse y salió de cambio al 78.

Con el marcador en contra, Monterrey adelantó líneas en el tramo final. Kevin Álvarez tuvo una oportunidad al 72 y ya en tiempo agregado De la Rosa exigió a Luis Malagón, que respondió con una atajada clave. América resistió el cierre, entre reclamos arbitrales y amonestaciones, y supo manejar los últimos minutos.

La victoria permite al América sumar puntos importantes, corregir un inicio irregular y colocarse en zona de Liguilla. Monterrey, en cambio, se va con la sensación de haber reaccionado tarde en un partido que se definió por un detalle.

