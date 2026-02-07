Con gol de Zendejas, América suma victoria clave ante Monterrey

El América y Monterrey protagonizaron un duelo intenso en la jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas se impusieron 1-0 en un partido marcado por el ritmo alto, las oportunidades claras y un cierre cargado de tensión.

Desde el arranque, el conjunto de André Jardine tomó la iniciativa. La presión alta dio frutos temprano y al minuto 3, Brian Rodríguez probó desde fuera del área tras una combinación con Henry Martín y Erick Sánchez, aunque su disparo se fue desviado. América mantuvo el control territorial durante varios minutos, con Alejandro Zendejas activo por la banda y una circulación constante en campo rival. Monterrey, por su parte, optó por esperar y buscar salidas rápidas con Sergio Canales como eje, quien estuvo cerca de habilitar a Lucas Ocampos en una de las primeras respuestas visitantes.

El arquero Luis Cárdenas fue factor para Rayados en la primera mitad. Al 13 evitó el gol con una atajada a un remate de volea de Zendejas y al 21 volvió a aparecer con un lance oportuno ante Erick Sánchez. Con el paso de los minutos, el partido se emparejó. Monterrey encontró espacios y América bajó un punto la intensidad, aunque sin dejar de generar peligro. Pese a las llegadas en ambas áreas, el marcador no se movió antes del descanso.