¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl

Israel García
Israel García

El puertorriqueño llega al evento de la NFL en medio de polémica, triunfos y altas expectativas, incluso de sus detractores, con su fuerza latina como principal carta

Show
/ 7 febrero 2026
Han pasado 133 días desde que Apple Music y la NFL hicieron oficial la elección de Bad Bunny para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Esto ocurre en medio de la tensión que se vive en Estados Unidos por el tema de las deportaciones, un contexto que, lejos de desmotivarlo, parece haberse convertido en un ingrediente más para el momento que el puertorriqueño vivirá sobre el escenario.

El artista llega a esta cita en uno de los mejores momentos de su carrera: coronado como el ícono cultural de la década y aún impulsado por su triunfo en los premios Grammy, donde hizo historia al conquistar uno de los galardones más prestigiosos con un álbum íntegramente en español, además de ofrecer uno de los discursos de denuncia más contundentes de la industria musical.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens —término designado a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional estadounidense, pero que en la retórica actual se emplea para deshumanizar al migrante—. Somos humanos y somos americanos”, expresó al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

UNA FIESTA PROMETIDA

En el tradicional encuentro con la prensa previo al Super Bowl, Benito Ocasio Martínez no soltó prenda y evitó confirmar si contará con invitados musicales, a pesar de la larga lista de colaboraciones con las que se ha coronado en géneros como el reguetón, el trap, el hip hop latino y la música tropical.

Va a ser una gran fiesta. Lo que la gente puede esperar de mí... quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido”, dijo durante el evento organizado por Apple Music.

La postura de Bad Bunny en defensa de los migrantes quedó clara cuando decidió no llevar su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour a Estados Unidos, en rechazo a las redadas, y volvió a ponerse de manifiesto durante la reciente entrega de los premios Grammy.

CON TODO EN LA MOCHILA

Ganó tres premios Grammy en la reciente ceremonia, incluido el de Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos.

Fue considerado por Billboard como “la estrella pop más grande” en 2025.

En noviembre de 2025 obtuvo cinco Latin Grammy y fue ampliamente reconocido por la industria.

La edición de Billboard Latino, en octubre, le otorgó el premio como Artista Latino del Siglo XXI.

La canción más esperada de la noche es Debí Tirar Más Fotos, que fue la más reproducida en Spotify durante diciembre de 2025.

Benito conquisto al escenario del Estadio GNP Seguros al dejar el récord de 8 fechas en sold out de su tour mundial

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

