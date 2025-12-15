En tres décadas, nacen veinte millones de tortugas marinas en México

PLAYA DEL CARMEN- De acuerdo al datos tanto de organizaciones civiles como de las autoridades ambientales, gracias al Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum que se puso en marcha 13 campamentos tortugueros, veinte millones de tortugas marinas lograron nacer en las durante las últimas tres décadas en el Caribe mexicano.

Este programa que es liderado por la organización Flora, Fauna y Cultura de México, en que participan varias instituciones tanto públicas como privadas, considera que esta cifra es un éxito de conservación de la tortuga marina en el que es considerado como uno de los corredores turísticos más importantes del país.

En este sentido, Guadalupe Quintana Pali, directora general del Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum, explicó a la Agencia de Noticias EFE que esta iniciativa no solamente consiguió incrementar el número de crías, sino que además, se cuentan con registros de tortugas adultas que regresan a anidar a las playas en donde nacieron, siendo esto un indicador esencial en la recuperación poblacional.

“Hace como 30 años se empezaron a marcar estas tortugas con un sistema de cortar un pedacito del plastrón (parte inferior del caparazón) y otro del caparazón (superior) y se intercambiaban los tejidos, es un tejido vivo que fue creciendo con la tortuga y que ahora nos permite saber en qué año nacieron”, describió Pali.

Así mismo, hizo hincapié en que cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad entorno a la importancia de preservar las tortugas.