En tres décadas, nacen veinte millones de tortugas marinas en México

    Gracias al Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum, veinte millones de tortugas marinas han nacido en las últimas tres décadas en el Caribe mexicano. Foto: Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum/X

Guadalupe Quintana Pali, directora general del Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum, hizo hincapié en que cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad entorno a la importancia de preservar las tortugas

PLAYA DEL CARMEN- De acuerdo al datos tanto de organizaciones civiles como de las autoridades ambientales, gracias al Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum que se puso en marcha 13 campamentos tortugueros, veinte millones de tortugas marinas lograron nacer en las durante las últimas tres décadas en el Caribe mexicano.

Este programa que es liderado por la organización Flora, Fauna y Cultura de México, en que participan varias instituciones tanto públicas como privadas, considera que esta cifra es un éxito de conservación de la tortuga marina en el que es considerado como uno de los corredores turísticos más importantes del país.

En este sentido, Guadalupe Quintana Pali, directora general del Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum, explicó a la Agencia de Noticias EFE que esta iniciativa no solamente consiguió incrementar el número de crías, sino que además, se cuentan con registros de tortugas adultas que regresan a anidar a las playas en donde nacieron, siendo esto un indicador esencial en la recuperación poblacional.

“Hace como 30 años se empezaron a marcar estas tortugas con un sistema de cortar un pedacito del plastrón (parte inferior del caparazón) y otro del caparazón (superior) y se intercambiaban los tejidos, es un tejido vivo que fue creciendo con la tortuga y que ahora nos permite saber en qué año nacieron”, describió Pali.

Así mismo, hizo hincapié en que cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad entorno a la importancia de preservar las tortugas.

Guadalupe Quintana Pali hizo hincapié en que cada vez hay una mayor conciencia en la sociedad entorno a la importancia de preservar las tortugas. Foto: La Jornada Maya

Tomando en cuenta los datos del programa, de 1996 a 2025, fueron protegidos 303,586 nidos en 13 playas fundamentales de anidación, principalmente de tortuga verde (Chelonia mydas), mismas que representan el 81 % de los registros, así como de la tortuga caguama (Caretta caretta), con el 18 %.

Ademas, hay casos remotos de tortuga carey y de tortuga laúd anidando en esta zona.

Por su parte, Javier Carballar, quien es el director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo, detalló a EFE que en México existen seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, de estas tres arriban habitualmente a las costas del estado, esencialmente en la zona que abarca la Riviera Maya, Tulum y la reserva de la biósfera de Sian Ka´an.

“Hay resultados espectaculares, principalmente de tortuga caguama y de tortuga blanca(...) no solamente es educar a las personas, a los pescadores, lo que ha sido muy importante es el educar a los desarrolladores, porque es en sus playas donde ponen sus grandes hoteles, pues ahí anidan las tortugas”, explicó Carballar.

HAY UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Este éxito se debe el programa de conservación llevó acabo estrategias que inician con el rescate y reubicación de nidos en los corrales que fueron diseñados fundamentalmente para protegerlos de los turistas, la depredación y la iluminación artificial.

Esta labor es realizada por los llamados “tortugueros” como se les conoce al grupo de voluntarios y de especialistas, quienes se encargan de proteger los nidos de gatos, perros, mapaches, tejones y así como de otra clase de depredadores naturales; una vez que eclosionan y las pequeñas crías están listas para entrar al mar, estos voluntarios espantan a las aves que solo están esperando la oportunidad para poder comérselas.

En este sentido, Leonel Gómez Nieto, quien es el jefe del programa de conservación, precisó que la labor del personal tortuguero conlleva no sólo proteger a las hembras, a los nidos y a las crías, sino que además hacen acuerdos sociales con el propósito de disminuir las posibles amenazas tales como la contaminación, así como el uso de maquinaria pesada en playas y la pérdida de hábitat.

“Ver a estos animales desovar probablemente ya no sea con la misma emoción de la primera vez, ahora es más la conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos, nos hace sentir una responsabilidad que va más allá de la emoción”, concluyó Nieto.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

