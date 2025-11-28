México logra uno de los años ‘más exitosos’ en la conservación de tortugas marinas

    El campamento tortuguero de Puerto Arista en Tonalá, Chiapas, es una iniciativa local que busca el proteger, concientizar e informar sobre la importancia de la tortuga golfina. Foto: Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

Actualmente, todas las especies de tortuga marina en el país están protegidas debido a que están en peligro de extinción

CIUDAD DE MÉXICO- México consiguió registrar lo que hasta ahora es una de las temporadas “más exitosas” en cuanto a la conservación de tortugas marinas en este 2025, con más de 142,947 crías que fueron liberadas al mar y 1,678 nidos que recibieron atención en las playas de la Riviera Maya por un “trabajo excepcional”, según detalló la Fundación Eco-Bahía.

A través de un comunicado, esta fundación resaltó que en la Playa Aventuras DIF, considerada como “la zona con mayor anidación de Tortuga Caguama en México”; siendo en este importante sitio en donde se sigue “consolidándose como una playa clave para la investigación científica del Caribe, gracias al volumen de nidos, la continuidad del monitoreo y la precisión de los datos recopilados”.

Es gracias, precisa la Fundación Eco-Bahía a los “esfuerzos del programa” que fue posible brindar una protección “efectiva a las especies Caguama (Caretta caretta) y Blanca/Verde (Chelonia mydas), asegurando su supervivencia frente a amenazas ambientales y fortaleciendo el liderazgo de la fundación en la conservación marina”.

Si bien, indica la fundación, aún la temporada aún no ha terminado, tomando en cuenta los datos preliminares hay 1,678 nidos registrados, de estos 474 pertenecen a Tortuga Caguama mientras que 1,204 a la Tortuga Blanca/Verde.

Asimismo, fueron liberadas 142,947 crías al mar, incluidas 41,879 de la especie Caguama y 101,068 de Blanca/Verde.

Además, esta temporada “registra un notable 96% de éxito en avistamientos”, apunta la Fundación Eco-Bahía.

$!Liberación de pequeñas tortugas golfinas, que el Campamento Tortuguero de Playa Larga, en Acapulco.
Liberación de pequeñas tortugas golfinas, que el Campamento Tortuguero de Playa Larga, en Acapulco. Foto: Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal

Luis Verdín, quien es el gerente de la Fundación Eco-Bahía México, explicó que ”cada nido protegido y cada cría liberada representan un paso más para asegurar que estas especies sigan formando parte de nuestro patrimonio natural”.

EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN

Actualmente, todas las especies de tortuga marina en el país están protegidas debido a que están en peligro de extinción por medio varias reglamentaciones jurídicas, tales como leyes, decretos y acuerdos con las que se protegen a las especies que habitan el territorio.

No obstante, indica la Fundación Eco-Bahía, a que la temporada todavía no concluye aún existen nidos activos, los datos preliminares con los que se cuentan hasta este momento, “evidencian una labor excepcional”.

En este sentido, se registraron 1,678 nidos, 472 de Tortuga Caguama y 1,206 de Tortuga Blanca/Verde, además de la liberación de 139,540 crías al mar. De estas, 41,798 son de la especie de la Tortuga Caguama y 97,742 de la Tortuga Blanca/Verde; también se logró alcanzar un 96% de éxito en avistamientos de las tortugas que arribaron.

Como parte del programa de marcaje de la Asociación Flora, Fauna y Cultura de México, se colocaron 172 marcas de acero-monel, fortaleciendo la identificación individual y el monitoreo científico de estas especies emblemáticas del Caribe mexicano”, concluye el comunicado.

Por último, México cuenta con seis de las siete especies de tortugas en sus océanos, estas son: la tortuga verde/negra del Pacífico, la tortuga lora, la golfina, la caguama, Carey y Laúd.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Fundación Eco-Bahía.

