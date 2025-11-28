México logra uno de los años ‘más exitosos’ en la conservación de tortugas marinas

CIUDAD DE MÉXICO- México consiguió registrar lo que hasta ahora es una de las temporadas “más exitosas” en cuanto a la conservación de tortugas marinas en este 2025, con más de 142,947 crías que fueron liberadas al mar y 1,678 nidos que recibieron atención en las playas de la Riviera Maya por un “trabajo excepcional”, según detalló la Fundación Eco-Bahía.

A través de un comunicado, esta fundación resaltó que en la Playa Aventuras DIF, considerada como “la zona con mayor anidación de Tortuga Caguama en México”; siendo en este importante sitio en donde se sigue “consolidándose como una playa clave para la investigación científica del Caribe, gracias al volumen de nidos, la continuidad del monitoreo y la precisión de los datos recopilados”.

Es gracias, precisa la Fundación Eco-Bahía a los “esfuerzos del programa” que fue posible brindar una protección “efectiva a las especies Caguama (Caretta caretta) y Blanca/Verde (Chelonia mydas), asegurando su supervivencia frente a amenazas ambientales y fortaleciendo el liderazgo de la fundación en la conservación marina”.

Si bien, indica la fundación, aún la temporada aún no ha terminado, tomando en cuenta los datos preliminares hay 1,678 nidos registrados, de estos 474 pertenecen a Tortuga Caguama mientras que 1,204 a la Tortuga Blanca/Verde.

Asimismo, fueron liberadas 142,947 crías al mar, incluidas 41,879 de la especie Caguama y 101,068 de Blanca/Verde.