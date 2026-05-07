Encharcamientos, inundaciones y más de 40 autos varados por lluvias en Nuevo León
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PCNL indicó sobre diversos puntos de vigilancia ante la situación de riesgo para los conductores
MONTERREY, NL.- La zona metropolitana de Monterrey se mantiene desquiciada por las lluvias registradas este jueves mismas que al corte de las 21:00 horas han dejado un saldo de 42 vehículos varados, seis árboles caídos, así como un poste, un cable colgando y 17 corto circuitos.
Protección Civil del estado informó de los reportes recibidos al 911 entre las 18:00 y las 21:00 horas.
Precisó que se han recibido los reportes de vehículos varados y arrastrados por la corriente en algunos puntos de la zona metropolitana y encharcamientos y cierres viales como en Monterey en Rangel Frías y Mil Cumbres, en el Vado del Parque Canos, a la altura de Garza Sada; Lincoln, de Rangel Frías a Gonzalitos; Conchello y Ruiz Cortines; Rangel Frías y Arturo B de la Garza, Fidel Velázquez y Copan, así como Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato.
Por su parte, en San Nicolás hay afectaciones en Fidel Velázquez y Copan; Cristina Larralde y Juan Pablo II y el Arroyo Topo Chico a la altura de República Mexicana.
En Guadalupe reportan en Eloy Cavazos y avenida Monterrey.
Además, PCNL indicó de diversos puntos de vigilancia ante la situación de riesgo para los conductores.
También se informó de choques múltiples como uno registrado sobre Fidel Velázquez.
“Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León se continuará con el monitoreo de las condiciones de los vientos y se mantendrá alerta ante cualquier emergencia”, señaló la dependencia estatal.