Encharcamientos, inundaciones y más de 40 autos varados por lluvias en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Encharcamientos, inundaciones y más de 40 autos varados por lluvias en Nuevo León
    La zona metropolitana de Monterrey se mantiene desquiciada por las lluvias registradas este jueves mismas que al corte de las 21:00 horas han dejado un saldo de 42 vehículos varados. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Encharcamientos, inundaciones y más de 40 autos varados por lluvias en Nuevo León
    La zona metropolitana de Monterrey se mantiene desquiciada por las lluvias registradas este jueves mismas que al corte de las 21:00 horas han dejado un saldo de 42 vehículos varados. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Encharcamientos, inundaciones y más de 40 autos varados por lluvias en Nuevo León
    La zona metropolitana de Monterrey se mantiene desquiciada por las lluvias registradas este jueves mismas que al corte de las 21:00 horas han dejado un saldo de 42 vehículos varados. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

PCNL indicó sobre diversos puntos de vigilancia ante la situación de riesgo para los conductores

MONTERREY, NL.- La zona metropolitana de Monterrey se mantiene desquiciada por las lluvias registradas este jueves mismas que al corte de las 21:00 horas han dejado un saldo de 42 vehículos varados, seis árboles caídos, así como un poste, un cable colgando y 17 corto circuitos.

Protección Civil del estado informó de los reportes recibidos al 911 entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Precisó que se han recibido los reportes de vehículos varados y arrastrados por la corriente en algunos puntos de la zona metropolitana y encharcamientos y cierres viales como en Monterey en Rangel Frías y Mil Cumbres, en el Vado del Parque Canos, a la altura de Garza Sada; Lincoln, de Rangel Frías a Gonzalitos; Conchello y Ruiz Cortines; Rangel Frías y Arturo B de la Garza, Fidel Velázquez y Copan, así como Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analiza-el-congreso-de-nuevo-leon-ampliar-periodo-ordinario-para-tratar-el-presupuesto-BD20545589

Por su parte, en San Nicolás hay afectaciones en Fidel Velázquez y Copan; Cristina Larralde y Juan Pablo II y el Arroyo Topo Chico a la altura de República Mexicana.

En Guadalupe reportan en Eloy Cavazos y avenida Monterrey.

Además, PCNL indicó de diversos puntos de vigilancia ante la situación de riesgo para los conductores.

También se informó de choques múltiples como uno registrado sobre Fidel Velázquez.

“Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León se continuará con el monitoreo de las condiciones de los vientos y se mantendrá alerta ante cualquier emergencia”, señaló la dependencia estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
inundaciones

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Según el Inegi, el INPP es un indicador económico que mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional.

Siguen en alza precios de combustibles para productores de México en abril de 2026
“Creemos en que nuestro País debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos,” informaron integrantes de la asociación civil. FOTO: Cuartoscuro

Denuncian ante la FGR a 55 políticos por ‘narcoelección’ en Sinaloa
La revisión de la red consular ocurría para ver si la autorización de su funcionamiento estaba en consonancia con el principio de “EU Primero” del presidente Trump, informó una fuente. FOTO: Cuartoscuro

Ordena Estados Unidos revisión de consulados mexicanos, revela CBS

Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva hablan sobre Cuba en reunión de la Casa Blanca

Lula da Silva afirma que Trump no planea invadir Cuba, a pesar del latente conflicto
Las investigaciones apuntaron a que la organización llevaba a cabo una operación para llevar metanfetamina líquida de Sinaloa a Kansas City.

Sentencian a 7 ligados a red de cártel mexicano en EU
En una entrevista que concedió al medio australiano Financial Review Bill Gates considera que la mayoría de las empresas de AI van a fracasar.

Considera Bill Gates que la mayoría de las empresas de IA van a fracasar
AP informa nueva estrategia de Estados Unidos contra deudores de manutención infantil

Estados Unidos revocará pasaportes a deudores de manutención infantil

Torreón: Los votos por goteo

Torreón: Los votos por goteo