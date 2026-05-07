Encharcamientos, inundaciones y más de 40 autos varados por lluvias en Nuevo León

MONTERREY, NL.- La zona metropolitana de Monterrey se mantiene desquiciada por las lluvias registradas este jueves mismas que al corte de las 21:00 horas han dejado un saldo de 42 vehículos varados, seis árboles caídos, así como un poste, un cable colgando y 17 corto circuitos.

Protección Civil del estado informó de los reportes recibidos al 911 entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Precisó que se han recibido los reportes de vehículos varados y arrastrados por la corriente en algunos puntos de la zona metropolitana y encharcamientos y cierres viales como en Monterey en Rangel Frías y Mil Cumbres, en el Vado del Parque Canos, a la altura de Garza Sada; Lincoln, de Rangel Frías a Gonzalitos; Conchello y Ruiz Cortines; Rangel Frías y Arturo B de la Garza, Fidel Velázquez y Copan, así como Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato.