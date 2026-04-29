¡Saca el suéter!; registará Nuevo León otro frente frío para este viernes

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México
/ 29 abril 2026
    ¡Saca el suéter!; registará Nuevo León otro frente frío para este viernes
    Nuevo León prevé caída de hasta 20 grados por frente frío 48; habrá lluvias el viernes y ambiente fresco el fin de semana en la entidad. Cuartoscuro

De acuerdo con Protección Civil del estado el descenso en la temperatura traería entre 18 y 20 grados de temperatura en relación con la que se registra actualmente

Monterrey, Nuevo León.- A partir de la tarde noche del viernes, Nuevo León registrará un marcado descenso en la temperatura en lo que podría ser el último frente frío de esta temporada.

A pesar de que los últimos días han sido muy calurosos, se espera que el termómetro descienda entre 18 y 20 grados en relación con la temperatura que se tiene actualmente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-frente-frio-48-a-mexico-azotara-con-heladas-de-5-grados-lluvias-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-GF20343151

Lo anterior lo dio a conocer el propio titular de Protección Civil en el estado, Érik Cavazos Cavazos.

“Puede ser ya de los últimos frentes fríos. Puede ser el número 48, por lo cual estará afectando a nuestro estado, esto sería a partir del próximo viernes, estaría entrando por la tarde-noche”, reveló el funcionario estatal.

FRENTE FRÍO INGRESARÁ POR ZONA NORTE DE NUEVO LEÓN

Expuso que este frente frío entraría por la zona norte del estado y también traería precipitaciones, que se podrían extender de forma ligera a la zona metropolitana.

Respecto a las temperaturas, dijo que tendremos un pico alto el viernes entre los 32 y 34 grados para luego el sábado estar amaneciendo con temperaturas de 14 a 16 grados.

“Por lo cual tendremos una variación de entre 18 y 20 grados”, expuso.

Comentó que el domingo seguirá el fresco, pero ya sin posibilidades de lluvias.

Dijo que aparentemente este es el último frente frío, pero no se descartan más ante la próxima temporada de ciclones.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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