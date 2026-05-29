Hallan siete cuerpos en socavón de la comunidad Santa Rosa de Lima

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    Hallan siete cuerpos en socavón de la comunidad Santa Rosa de Lima
    Los restos humanos fueron trasladados a la unidad central del Semefo para pruebas genéticas. Cuartoscuro

Peritos forenses exhumaron los restos de siete personas de un socavón que era usado como basurero en la comunidad Santa Rosa de Lima

VILLAGRÁN, GTO.- Una célula de peritos forenses exhumó los restos de siete personas de un socavón que era usado como basurero en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del cártel que lleva ese nombre, en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

Los restos humanos fueron trasladados a la unidad central del Servicio Médico Forense (Semefo) para las pruebas genéticas, que son determinantes para la identificación oficial.

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Las víctimas estaban a más de cuatro metros de profundidad en el socavón que era usado como tiradero de desechos de basura, cerca de campos de cultivo y en las inmediaciones de un plantel educativo de preparatoria.

HAY RESTOS DE ‘LARGA DATA’

El fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó el hallazgo de siete personas que en diversos periodos fueron arrojadas a esa fosa clandestina.

Expuso que los restos de algunas personas son de “larga data”, por lo que no es sencilla su identificación.

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Los trabajos de búsqueda en el perímetro comenzaron hace unos días con apoyo de colectivos de buscadoras.

En el sitio perecen corporaciones de Seguridad locales y federales y siguen los rastreos en la búsqueda.

ENCUENTRAN A TIMADOR

El titular de la fiscalía dio a conocer la detención de Irving Joel “N”, propietario de la agencia de viaje Go Traveling Bajío, quien presuntamente defraudó a 209 personas por un monto superior a los 15 millones de pesos.

El presunto timador fue vinculado a proceso penal y se encuentran preso por la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva decretada por un juez de control.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcanza-constitucionalidad-blindaje-electoral-de-morena-MA21038343

El detenido supuestamente cobró paquetes vacacionales a sus clientes sin cumplir con los servicios convenidos.

El fiscal señaló que se están buscando acuerdos para que se repare el daño a las víctimas. “Yo no creo que a las personas defraudadas les interese un tipo en la cárcel”, acotó.

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