Encuentran bolsas con restos humanos en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos

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México
/ 18 abril 2026
    Encuentran bolsas con restos humanos en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos
    Elementos de seguridad retiran bolsas de basura con restos humanos Cuarto oscuro | Carlos Alberto Carbajal

Medios de información han destacado un auge de violencia en los municipios de Veracruz

El 18 de abril se reportó el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas negras sobre la carretera Villahermosa–Coatzacoalcos, en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

Los restos fueron localizados por civiles, quienes notificaron a las autoridades. Tras la llegada de los elementos de seguridad, se registraron las bolsas y se removió una presunta narcomanta del sitio.

Las bolsas fueron halladas en las proximidades del restaurante ‘El Triunfo’. No se ha compartido, por las autoridades, la cantidad de fallecidos, ni tampoco sus identidades.

Los restos fueron asegurados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que les realicen los análisis pertinentes.

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Medios de información han destacado un auge de violencia en varias localidades de Veracruz; se detalló que el miércoles 8 de abril, se registraron una decena, aproximada, de homicidios dolosos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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