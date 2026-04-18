Encuentran bolsas con restos humanos en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos

El 18 de abril se reportó el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas negras sobre la carretera Villahermosa–Coatzacoalcos, en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

Los restos fueron localizados por civiles, quienes notificaron a las autoridades. Tras la llegada de los elementos de seguridad, se registraron las bolsas y se removió una presunta narcomanta del sitio.

Las bolsas fueron halladas en las proximidades del restaurante ‘El Triunfo’. No se ha compartido, por las autoridades, la cantidad de fallecidos, ni tampoco sus identidades.

Los restos fueron asegurados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que les realicen los análisis pertinentes.

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Medios de información han destacado un auge de violencia en varias localidades de Veracruz; se detalló que el miércoles 8 de abril, se registraron una decena, aproximada, de homicidios dolosos.