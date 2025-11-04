Encuentran pertenencias de exalcalde michoacano desaparecido

Autoridades encontraron, en el hotel en el que se hospedaba, las pertenencias y la camioneta de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, quien fue reportado como desaparecido.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó oficialmente que el resultado de las primeras diligencias tras la denuncia por su desaparición fue el hallazgo de su equipaje.

“De acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo y las pertenencias de Correa Gómez fueron localizadas en el hotel donde se hospedaba”, apuntó a través de un comunicado.

Por otro lado, señaló que la investigación se trabaja a través de entrevistas, inspecciones y operativos coordinados de búsqueda en la zona en la que se tuvo su último registro.

Detalló que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para la localización del exedil michoacano.

La última comunicación que su familia tuvo con él fue el pasado domingo 2 de noviembre alrededor de las 13:30 horas, cuando Correa estaba en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo, Michoacán, a donde, de acuerdo con la Fiscalía, había acudido a un evento social.