Encuentran sin vida a Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco

México
/ 12 diciembre 2025
    Encuentran sin vida a Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco
    El director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Salto, Jalisco, Enrique Estrada Jiménez, de 27 años, fue encontrado sin vida la madrugada del viernes. REDES SOCIALES

Esto fue confirmado a través de un comunicado por el Gobierno de El Salto

El director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Salto, Jalisco, Enrique Estrada Jiménez, de 27 años, fue encontrado sin vida la madrugada del viernes.

Esto fue confirmado a través de un comunicado por el Gobierno de El Salto, quienes lamentaron “profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y funcionario del DIF municipal, Enrique Estrada Jiménez, quien perdió la vida la madrugada de este viernes”.

TE PUEDE INTERESAR: Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

”Kike Estrada, fue un servidor público comprometido, sensible y humano que entregó su corazón y su trabajo al bienestar de las familias de nuestro municipio”, dice el comunicado emitido por el DIF El Salto.

Además, informaron que autoridades locales y estatales han iniciado las investigaciones sobre los hechos; trascendió que el funcionario se encontraba en su casa, acompañado por una o más personas, cuando perdió la vida.

TE PUEDE INTERESAR: Coordinador del PT en Apatzingán, Michoacán, es localizado sin vida tras 5 días desaparecido

La presidenta municipal de El Salto, Nena Farías, también lamentó el deceso de quien llamó su amigo: “A su familia y seres queridos, mi abrazo solidario y mis sinceras condolencias. No están solos”.

Extraoficialmente, se ha dado a conocer que el cuerpo de Estrada presentaba signos de violencia, vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades sobre ruidos inusuales en la vivienda, así como un hombre y una mujer fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir su declaración; sin embargo, esta información no ha sido confirmado por autoridades.

(Con información de El Universal)

Temas


Muertes
Seguridad

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


DIF

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’.

‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La reforma regula las suscripciones digitales y obliga a plataformas a notificar renovaciones, permitir cancelaciones sencillas y transparentar cobros recurrentes.

Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.

Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país.

Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

La influencer Marianne Gonzaga desató especulaciones sobre una posible fuga del país tras publicar un video polémico; autoridades no han confirmado si violó su libertad condicional

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video
Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público.

¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie