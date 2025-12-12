Encuentran sin vida a Enrique Estrada, director del DIF de El Salto, Jalisco

El director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de El Salto, Jalisco, Enrique Estrada Jiménez, de 27 años, fue encontrado sin vida la madrugada del viernes. Esto fue confirmado a través de un comunicado por el Gobierno de El Salto, quienes lamentaron “profundamente el fallecimiento de nuestro compañero, amigo y funcionario del DIF municipal, Enrique Estrada Jiménez, quien perdió la vida la madrugada de este viernes”. TE PUEDE INTERESAR: Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

”Kike Estrada, fue un servidor público comprometido, sensible y humano que entregó su corazón y su trabajo al bienestar de las familias de nuestro municipio”, dice el comunicado emitido por el DIF El Salto. Además, informaron que autoridades locales y estatales han iniciado las investigaciones sobre los hechos; trascendió que el funcionario se encontraba en su casa, acompañado por una o más personas, cuando perdió la vida. TE PUEDE INTERESAR: Coordinador del PT en Apatzingán, Michoacán, es localizado sin vida tras 5 días desaparecido