Coordinador del PT en Apatzingán, Michoacán, es localizado sin vida tras 5 días desaparecido

El coordinador político del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, Michoacán, Agustín Solorio Martínez, fue encontrado sin vida, tras haber sido reportado como desaparecido desde hace cinco días en Morelia. A través de una esquela publicada en redes sociales, el mismo PT confirmó el fallecimiento del político, además de condenar los hechos que le "arrebataron la vida"; así como exigir a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar justicia en el caso.

“El Partido del Trabajo en Michoacán condena enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán (...) Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos y que se garantice justicia plena en favor de quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Descansa en paz, compañero Agustín”, informó. DESAPARICIÓN DE COORDINADOR DEL PT De acuerdo con la ficha de búsqueda, el político de 47 años de edad fue visto por última vez el 5 de diciembre en Morelia, Michoacán; aunque el reporte fue emitido hasta dos días después.

Solorio Martínez era descrito en la ficha de búsqueda como un hombre con tez morena clara, ojos medianos en color café, cejas pobladas y rectas, cabello ondulado en color negro entrecano y corte medio. Así como señalas particulares como una cicatriz en el cuello y en el antebrazo izquierdo. Además de que vestía traje con pantalón y saco azul marino, junto a corbata y zapatos en color negro. El Partido del Trabajo también informó en un comunicado sobre la desaparición del coordinador de Apatzingán, expresando "su más profunda preocupación e indignación ante la lamentable desaparición" de Solorio Martínez.