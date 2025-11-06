Encuentran sin vida a exalcalde de Veracruz que fue secuestrado

Lázaro Francisco Luria, quien se desempeñó como Alcalde suplente del municipio de Chinameca, Veracruz entre 2012 y 2013, fue hallado sin vida la mañana de este miércoles, apenas tres días después de haber sido secuestrado.

El cuerpo de quien dirigió un Ayuntamiento ganado por el Partido Acción Nacional (PAN) fue localizado con evidentes huellas de violencia, abandonado entre sembradíos de maíz a un costado de la carretera que comunica los municipios de Oteapan con Zaragoza.

La causa de la muerte registrada en esta zona del Istmo de Tehuantepec o la Región Olmeca, según fuentes locales, fue un profundo corte provocado con arma blanca a la altura del cuello. Informantes también refirieron que el ex funcionario público tenía un reporte levantado por sus familiares por secuestro.

Lázaro Francisco Luria, de 78 años de edad, había sido privado de la libertad durante los primeros días de noviembre en Chinameca, su municipio natal. Trascendió que después del plagio, sus captores se comunicaron con la familia para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Pese a que la familia presuntamente accedió al pago del rescate, los delincuentes no cumplieron su promesa y asesinaron al exalcalde y arrojaron su cuerpo en la zona rural de Oteapan.

El hallazgo se realizó la mañana del miércoles 5 de noviembre, cuando autoridades policiacas de Oteapan fueron alertadas sobre la presencia del cadáver entre las milpas.

El cuerpo, que vestía pantalón de mezclilla azul, playera blanca y huaraches, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) y posteriormente identificado por sus deudos. Horas más tarde, ayer miércoles, el cuerpo fue entregado a su esposa e hijos para iniciar los servicios fúnebres.

Lázaro Francisco Luria llegó a la alcaldía de Chinameca bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) en circunstancias extraordinarias. En junio de 2012, el Congreso del Estado de Veracruz revocó por unanimidad el mandato del presidente municipal propietario, Martín Padua Zúñiga, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Padua Zúñiga había sido detenido semanas antes en un operativo relacionado con delitos contra la salud y delincuencia organizada, por supuestos nexos con “Los Zetas”.

Como resultado de la detención, Lázaro Francisco, quien era el alcalde suplente, fue llamado a asumir la Presidencia Municipal, permaneciendo en el cargo de junio de 2012 hasta la conclusión del periodo en 2013.

Tras cumplir su función, Luria se retiró de la vida pública para dedicarse a negocios personales, y de acuerdo con medios locales, se mantuvo alejado de la política y dedicado a su familia.

A través de redes sociales, ciudadanos y páginas informativas expresaron sus condolencias. La familia anunció que sus restos son velados en la calle Mariano Abasolo número 3, del Barrio Cruz Verde, Chinameca, y que el sepelio se realizará este jueves 6 de noviembre de 2025 a las 16:00 horas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra a cargo de las investigaciones para dar con los responsables del secuestro y homicidio.