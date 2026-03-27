Polémica en Michoacán por baile de alumnos del Cobaem con armas de utilería; anuncian medidas

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/ 27 marzo 2026
    Polémica en Michoacán por baile de alumnos del Cobaem con armas de utilería; anuncian medidas
    La presentación, de casi seis minutos, se realizó en el marco del concurso “Bailes de Sectoriales” y fue señalada por incluir referencias visuales a hechos de violencia. ESPECIAL

La institución educativa rechazó el contenido y el gobierno anunció acciones para deslindar responsabilidades, bajo normas vigentes contra la apología del delito

MORELIA, MICH.- Un baile presentado por estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), plantel Contepec, generó polémica luego de que se difundieran imágenes de una coreografía en la que portaron capuchas, vestimenta tipo táctica y réplicas de armas de fuego durante una jornada cultural de la institución.

La presentación, de casi seis minutos, se realizó en el marco del concurso “Bailes de Sectoriales” y fue señalada por incluir referencias visuales a hechos de violencia, así como la proyección de imágenes de autoridades municipales asesinadas en la entidad, según los reportes difundidos sobre el contenido del número.

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Tras la difusión del video, el Cobaem emitió un pronunciamiento en el que afirmó rechazar “cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pudiera interpretarse como apología del delito”, y dijo respetar la libertad de creación y expresión, al tiempo que exhortó a privilegiar expresiones que fomenten valores positivos.

De acuerdo con los reportes sobre el material mostrado, durante la coreografía se mencionaron casos de alcaldes asesinados en Michoacán y se incorporó un fragmento de un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relacionado con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

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En ese contexto, se indicó que el grupo participante fue ganador en su certamen local, pero la institución lo descartó para avanzar a la etapa estatal debido al vestuario y a los rifles de utilería utilizados en la presentación.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, calificó el número artístico como un caso de apología del delito y señaló que ya se iniciaron acciones para deslindar responsabilidades y aplicar medidas administrativas, al advertir que el gobierno estatal no tolerará este tipo de conductas en espacios educativos.

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El funcionario recordó que en Michoacán existe una disposición que prohíbe expresiones de apología del crimen en eventos públicos y privados, con énfasis en actividades escolares, y que su cumplimiento es obligatorio desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2023.

El caso reactivó el debate sobre los límites de las representaciones en actividades escolares y el papel de las autoridades educativas en la supervisión de eventos culturales, en un contexto de violencia que ha marcado la vida pública en distintas regiones del estado.

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