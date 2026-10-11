Aerolíneas cancelan vuelos por el huracán ‘Simón’: ¿qué días suspenderán su servicio y a qué destinos?

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    Aerolíneas cancelan vuelos por el huracán ‘Simón’: ¿qué días suspenderán su servicio y a qué destinos?
    El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que debido a las condiciones meteorológicas el Aeropuerto de Manzanillo sería cerrado temporalmente. Cuartoscuro

Ante la inminente cercanía del ciclón, diversas compañías aéreas han informado a sus pasajeros la cancelación de rutas

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dio a conocer que debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán “Simón”, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo (ZLO) sería cerrado temporalmente.

En un comunicado, el Grupo explicó que el cierre de la terminal aérea sería a partir de las 18:00 horas del pasado sábado 10 de octubre de 2026 y continuaría así hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan. Por lo que esta mañana actualizaron la información e indicaron que la terminal aérea continuará cerrada durante el domingo 11 de octubre, en horario local.

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“La medida se adopta en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil estatal y federal ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simon”, informó el Grupo en el comunicado..

Se detalló que a partir de las 08:00 horas del domingo 11 de octubre, el aeropuerto estaría abierto para atender operaciones de aviación general y de la Armada de México, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

OPERACIONES COMERCIALES HAN SIDO CANCELADAS

Se indicó en la misiva que la totalidad de las operaciones comerciales programadas para el domingo 11 de octubre han sido canceladas por las líneas aéreas.

“GAP recomienda a los pasajeros contactar directamente con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo y las alternativas disponibles para modificar su itinerario”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-todos-que-ganan-sirven-a-morena-alfonso-durazo-AA24066107

El Grupo destacó que la información sobre la operación aeroportuaria se actualizará conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

¿QUÉ AEROLÍNEAS HAN SUSPENDIDO VUELOS Y HACIA QUÉ DESTINOS?

Grupo Aeroméxico informó a sus pasajeros, mediante un mensaje en redes sociales, que debido a los efectos de la tormenta tropical Simón, se prevén impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.

Destacó que liberó una política de protección para aquellos clientes que se vean afectados por esta situación, misma que pueden consultar en https://www.aeromexico.com/new/es-mx.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sre-pide-a-mexicanos-tomar-precauciones-tras-ataques-en-arabia-saudita-DA24065776

Mientras que Viva informó, también mediante sus redes sociales, que ante al paso del huracán Simón, y con el fin de resguardar la seguridad de pasajeros y tripulaciones realizó ajustes en algunos vuelos con origen o destino en los Aeropuertos Internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo programados para el 10, 11 y 12 de octubre.

El día sábado la aerolínea canceló dos vuelos, mientras que, para el domingo 11 de octubre suspendió 23; para el próximo lunes 12 fueron dos.

“Si tu vuelo ha sido cancelado, accede a ‘Mi reserva’ desde https://tinyurl.com/viva-mireserva, para elegir cualquiera de las siguientes opciones que tenemos para ti para reprogramar el vuelo”, sugirió a los viajeros.

Volaris, por su parte, señaló que debido al paso del huracán Simón, sus operaciones de los días 10 y 11 de octubre desde y hacia los Aeropuertos de Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan y Colima, están cancelados.

“Si tu vuelo se encuentra entre los destinos mencionados, mantente al pendiente de tu correo electrónico y conoce las opciones disponibles para ti”, informó a los usuarios.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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