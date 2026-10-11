Aerolíneas cancelan vuelos por el huracán ‘Simón’: ¿qué días suspenderán su servicio y a qué destinos?

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) dio a conocer que debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán “Simón”, el Aeropuerto Internacional de Manzanillo (ZLO) sería cerrado temporalmente. En un comunicado, el Grupo explicó que el cierre de la terminal aérea sería a partir de las 18:00 horas del pasado sábado 10 de octubre de 2026 y continuaría así hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan. Por lo que esta mañana actualizaron la información e indicaron que la terminal aérea continuará cerrada durante el domingo 11 de octubre, en horario local.

“La medida se adopta en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil estatal y federal ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simon”, informó el Grupo en el comunicado.. Se detalló que a partir de las 08:00 horas del domingo 11 de octubre, el aeropuerto estaría abierto para atender operaciones de aviación general y de la Armada de México, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

OPERACIONES COMERCIALES HAN SIDO CANCELADAS Se indicó en la misiva que la totalidad de las operaciones comerciales programadas para el domingo 11 de octubre han sido canceladas por las líneas aéreas. “GAP recomienda a los pasajeros contactar directamente con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo y las alternativas disponibles para modificar su itinerario”, señaló.

El Grupo destacó que la información sobre la operación aeroportuaria se actualizará conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

¿QUÉ AEROLÍNEAS HAN SUSPENDIDO VUELOS Y HACIA QUÉ DESTINOS? Grupo Aeroméxico informó a sus pasajeros, mediante un mensaje en redes sociales, que debido a los efectos de la tormenta tropical Simón, se prevén impactos en las operaciones desde y hacia Acapulco, Colima, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic. Destacó que liberó una política de protección para aquellos clientes que se vean afectados por esta situación, misma que pueden consultar en https://www.aeromexico.com/new/es-mx .

Mientras que Viva informó, también mediante sus redes sociales, que ante al paso del huracán Simón, y con el fin de resguardar la seguridad de pasajeros y tripulaciones realizó ajustes en algunos vuelos con origen o destino en los Aeropuertos Internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo programados para el 10, 11 y 12 de octubre. El día sábado la aerolínea canceló dos vuelos, mientras que, para el domingo 11 de octubre suspendió 23; para el próximo lunes 12 fueron dos.

“Si tu vuelo ha sido cancelado, accede a ‘Mi reserva’ desde https://tinyurl.com/viva-mireserva, para elegir cualquiera de las siguientes opciones que tenemos para ti para reprogramar el vuelo”, sugirió a los viajeros. Volaris, por su parte, señaló que debido al paso del huracán Simón, sus operaciones de los días 10 y 11 de octubre desde y hacia los Aeropuertos de Puerto Vallarta, Tepic, Uruapan y Colima, están cancelados.

“Si tu vuelo se encuentra entre los destinos mencionados, mantente al pendiente de tu correo electrónico y conoce las opciones disponibles para ti”, informó a los usuarios.