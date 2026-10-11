¿Habrá suspensión de clases mañana 12 de octubre 2026?: Escuelas de la SEP que cierran este lunes

Ante el avance y permanencia del huracán ‘Simon’ de categoría 4 en escala de Saffir-Simpson, la sugerencia de alerta por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las recomendaciones de Protección Civil, las Secretarías de Educación Pública de diferentes estados han implementado la suspensión de clases presenciales. Actualmente, ‘Simon’ se localiza a 40 kilómetros (km) de Playa Pérula, Jalisco, y a 100 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora (km/h), rachas de 270 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 11 km/h. Por lo que los estados afectados por el ciclón suspendieron clases.

¿QUÉ ESTADOS SUSPENDERÁN CLASES? Jalisco De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, la Secretaría de Educación de Jalisco confirmó que se suspenderán las clases presenciales del viernes 9 al lunes 12 de octubre en ambos tunos. En los planteles educativos ubicados en 22 municipios en la región Costa Norte, Costa Sur y Sierra: - Atengo,

- Atenguillo,

- Autlán de Navarro,

- Ayutla,

- Cabo Corrientes,

- Casimiro Castillo,

- Cihuatlán,

- Cuautitlán de García Barragán,

- Cuautla,

- El Grullo,

- El Limón,

- Guachinango,

- La Huerta,

- Mascota,

- Mixtlán,

- Puerto Vallarta,

- San Sebastián del Oeste,

- Talpa de Allende,

- Tolimán,

- Tomatlán,

- Tuxcacuesco,

- Villa Purificación.

Nayarit La Secretaria de Educación de Nayarit, junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, también determinaron la suspensión de clases presenciales y labores para el lunes 12 de octubre en 12 municipios que aplicará para todos los niveles educativos: - Acaponeta,

- Bahía de Banderas,

- Compostela,

- Huajicori,

- Rosamorada,

- Ruiz,

- San Blas,

- Santiago Ixcuintla,

- Tecuala,

- Tepic,

- Tuxpan,

- Xalisco.

Michoacán A través de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán emitió un aviso en el que era falso la suspensión de clases en la Región Sierra-Costa por el huracán ‘Simon’. Destacaron que la Secretaría de Educación mantiene comunicación permanente con Protección Civil Michoacán para dar seguimiento a las condiciones climáticas, pero de ser necesario, se emitirán oportunamente las medidas correspondientes a través de nuestros canales oficiales.

En caso de suspensión de clases, los municipios a los que se aplicará la restricción en Aquila, Coahuayana, Chiniculia, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatio.

HURACÁN ‘SIMON’ SE MANTIENE CON LLUVIAS EN JALISCO El huracán ‘Simon’ de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson origina lluvias extraordinarias (mayores a 250 milímetros [mm]) en Jalisco (costa y oeste); torrenciales (de 150 a 250 mm) en Colima; intensas (de 75 a 150 mm) en Nayarit (sur) y Michoacán (suroeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa (sur); vientos sostenidos de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h en costas de Jalisco, disminuyendo durante el día; de 100 a 120 con rachas de 130 a 140 km/h en costas de Nayarit y Colima, disminuyendo durante el día; de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa de Michoacán (oeste), disminuyendo durante el día, así como en costas de Sinaloa (sur), donde podrían incrementarse. Además, se pronostica oleaje de 8 a 10 metros de altura (m) en la costa de Jalisco; de 6 a 8 m en la costa de Colima; de 4 a 6 m en la costa de Nayarit; de 3 a 5 m en la costa de Sinaloa (sur); de 1.5 a 2.5 m en la costa de Baja California Sur (sur), así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 m en la costa de Jalisco y Colima. Debido a que Simon se encuentra cerca de las costas del Pacífico central mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene vigente la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías. Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil. De acuerdo con el mapa compartido por la Conagua, se espera que el acercamiento del ciclón al territorio mexicano se dé al menos en dos ocasiones: la primera el lunes 12 en Cabo Corrientes, Jalisco, como un huracán de categoría 2 y el martes 13 en Mazatlán, Sinaloa, como una tormenta tropical; mientras su evolución y avance se dé al margen de las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Trayectoria - Domingo 11 de octubre a las 18:00 horas será un huracán categoría 3 a 60 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 06:00 horas será un huracán categoría 2 a 35 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 18:00 horas será un Huracán categoría 1 a 05 km al noroeste de Cabo Corrientes Jalisco. - Martes 13 de octubre a las 06:00 horas será una Tormenta tropical a 130 km al oeste-suroeste de El Roblito, Nayarit. - Martes 13 de octubre a las 18:00 horas será una Tormenta tropical en tierra a 90 km al sur de Mazatlán, Sinaloa. - Miércoles 14 de octubre a las 06:00 horas será una Tormenta tropical a 55 km al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. - Jueves 15 de octubre a las 06:00 horas será un sistema Post-tropical/Remanentes en tierra a 75 km al norte de Mazatlán, Sinaloa.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán. CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.