Enrique Inzunza reaparece con cita de Séneca tras señalamientos de EU y respaldo del Senado de Morena

La publicación se realizó tres meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara formalmente como parte de una red de funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con una conspiración relacionada con el Cártel de Sinaloa . El mensaje también coincidió con la jornada en la que la Junta de Coordinación Política del Senado descartó adoptar medidas para separarlo de su cargo.

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, publicó el 29 de julio de 2026 en sus redes sociales una fotografía de un ejemplar de Séneca acompañada de una cita atribuida a los Diálogos del filósofo romano: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos”.

LA CITA CORRESPONDE A UN TEXTO DE DEFENSA ESCRITO POR SÉNECA

Lucio Anneo Séneca fue un filósofo, escritor y político romano nacido en Córdoba, en la actual España, alrededor del año 4 a.C. y fallecido en el año 65 d.C. Es considerado uno de los principales representantes del estoicismo, corriente filosófica que sostiene que la virtud constituye el bien supremo y que la persona debe conservar la serenidad frente a las adversidades.

Durante su vida pública fue tutor y consejero del emperador Nerón, además de acumular una considerable fortuna mientras ocupó posiciones de influencia en el Imperio romano. Posteriormente fue obligado a suicidarse tras ser acusado de participar en una conspiración contra el emperador.

La frase compartida por Inzunza Cázarez proviene del tratado De vita beata (De la vida bienaventurada), una de las doce obras que conforman los Diálogos de Séneca.

De acuerdo con los antecedentes históricos del texto, el filósofo escribió esta obra en un contexto en el que enfrentaba cuestionamientos públicos por defender los principios de austeridad del estoicismo mientras poseía una importante riqueza personal obtenida durante su cercanía con el poder imperial. El tratado ha sido identificado como una defensa frente a esas críticas.

SEÑALAMIENTOS DE AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

El 30 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos señalamientos contra Enrique Inzunza Cázarez, fecha que coincidió con la conclusión del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y con su inclusión en la lista de integrantes que participarían en los trabajos de la Comisión Permanente.

Desde entonces, el legislador se trasladó a Sinaloa, donde ha permanecido alejado de la actividad legislativa en el Senado.

A un mes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, no existe información oficial que confirme si el senador retomará sus actividades presenciales en el Senado de la República. De acuerdo con la información disponible, la dieta correspondiente a su cargo ha continuado sin interrupciones.