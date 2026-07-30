Enrique Inzunza reaparece con cita de Séneca tras señalamientos de EU y respaldo del Senado de Morena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Enrique Inzunza reaparece con cita de Séneca tras señalamientos de EU y respaldo del Senado de Morena
    El senador Enrique Inzunza compartió una cita de Séneca en redes sociales tras los señalamientos del Departamento de Justicia de EU y el respaldo del Senado. VANGUARDIA

Enrique Inzunza publicó una cita de Séneca tres meses después de los señalamientos de EU y el mismo día que el Senado descartó separarlo

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, publicó el 29 de julio de 2026 en sus redes sociales una fotografía de un ejemplar de Séneca acompañada de una cita atribuida a los Diálogos del filósofo romano: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos”.

La publicación se realizó tres meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara formalmente como parte de una red de funcionarios sinaloenses presuntamente vinculados con una conspiración relacionada con el Cártel de Sinaloa. El mensaje también coincidió con la jornada en la que la Junta de Coordinación Política del Senado descartó adoptar medidas para separarlo de su cargo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revierte-sre-a-medias-reserva-sobre-rocha-e-inzunza-EB22012633

LA CITA CORRESPONDE A UN TEXTO DE DEFENSA ESCRITO POR SÉNECA

Lucio Anneo Séneca fue un filósofo, escritor y político romano nacido en Córdoba, en la actual España, alrededor del año 4 a.C. y fallecido en el año 65 d.C. Es considerado uno de los principales representantes del estoicismo, corriente filosófica que sostiene que la virtud constituye el bien supremo y que la persona debe conservar la serenidad frente a las adversidades.

Durante su vida pública fue tutor y consejero del emperador Nerón, además de acumular una considerable fortuna mientras ocupó posiciones de influencia en el Imperio romano. Posteriormente fue obligado a suicidarse tras ser acusado de participar en una conspiración contra el emperador.

La frase compartida por Inzunza Cázarez proviene del tratado De vita beata (De la vida bienaventurada), una de las doce obras que conforman los Diálogos de Séneca.

De acuerdo con los antecedentes históricos del texto, el filósofo escribió esta obra en un contexto en el que enfrentaba cuestionamientos públicos por defender los principios de austeridad del estoicismo mientras poseía una importante riqueza personal obtenida durante su cercanía con el poder imperial. El tratado ha sido identificado como una defensa frente a esas críticas.

SEÑALAMIENTOS DE AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

El 30 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos señalamientos contra Enrique Inzunza Cázarez, fecha que coincidió con la conclusión del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y con su inclusión en la lista de integrantes que participarían en los trabajos de la Comisión Permanente.

Desde entonces, el legislador se trasladó a Sinaloa, donde ha permanecido alejado de la actividad legislativa en el Senado.

A un mes del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, no existe información oficial que confirme si el senador retomará sus actividades presenciales en el Senado de la República. De acuerdo con la información disponible, la dieta correspondiente a su cargo ha continuado sin interrupciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enrique-inzunza-reaparece-en-redes-entre-acusaciones-de-eu-y-caso-el-mayo-DH22071534

CASO FORMA PARTE DE OTROS SEÑALAMIENTOS SOBRE FUNCIONARIOS DE SINALOA

El caso de Inzunza Cázarez se suma a otros señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios y actores políticos de Sinaloa con el Cártel de Sinaloa.

Entre ellos figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyo entorno también ha sido mencionado en reportes difundidos en Estados Unidos.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó reservar durante cinco años las comunicaciones oficiales relacionadas con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, lo que limita el acceso público a los intercambios sostenidos entre el Gobierno de México y las autoridades estadounidenses respecto a ambos casos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Personajes


Enrique Inzunza

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
Los sectores productivos de la entidad coincidieron en que la incertidumbre por el T-MEC impactó en los resultados de la entidad.

Coahuila: tras caída en actividad económica, prevén recuperación para el segundo semestre
El costo de la elección, que será solo de diputados federales, es mayor que en 2024, cuando también se renovó la Presidencia y el Senado.

Prevé INE solicitar 13 mil mdp para elecciones de 2027
La afición del Francisco I. Madero celebró otra victoria de Saltillo en una semana decisiva para la temporada.

La Nave Verde vuelve a pegar: Saraperos supera a Rieleros y asegura la serie en casa
Con la medida, alrededor de 300 estudiantes matriculados en el plantel tendrán que ser reubicados.

Ordena SEP cierre de academia militarizada en Puebla
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro del T-MEC.

‘Somos el cliente número 1’... Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC
Sin más detalles, la mandataria dijo que su Administración está dialogando con el nuevo Ejecutivo e insistió en que “no queremos la ruptura de las relaciones”.

Sheinbaum revela contacto con Fujimori para ‘avanzar’ en normalización de las relaciones con Perú
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dio a conocer que presentó una denuncia.

Marina del Pilar presenta denuncia por audios filtrados; acusa una “emboscada” tras polémica por su visa