Revierte SRE a medias reserva sobre Rocha e Inzunza

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    Revierte SRE a medias reserva sobre Rocha e Inzunza
    Rocha e Inzunza son señalados por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado. CUARTOSCURO

Transparentarán información sobre el gobernador con licencia y el senador, pero mantendrán reservadas notas diplomáticas sobre expedientes judiciales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que transparentará la información relacionada con el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador por esa misma entidad, Enrique Inzunza Cázarez.

El anuncio se produjo luego de que se diera a conocer que esa dependencia había reservado por cinco años los archivos relativos a las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre ese tema.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reserva-sre-por-5-anos-comunicaciones-sobre-rocha-e-inzunza-AC21983030

“Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información”, indicó la Cancillería en una publicación en X.

Sin embargo, precisó que sí se mantendrán reservadas las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales, al tratarse de información de “carácter reservado”.

Este miércoles, Reforma publicó que la SRE reservó por cinco años todas las comunicaciones con Estados Unidos en torno a Rocha Moya e Inzunza Cázares, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico.

La dependencia argumentó que la difusión de esa información podría “afectar el intercambio” y la confianza entre ambas naciones.

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