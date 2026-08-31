Designan a Paulo García como nuevo presidente de Morena en CDMX

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    Designan a Paulo García como nuevo presidente de Morena en CDMX
    Tras su designación, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, celebró el nombramiento. Cuartoscuro

Ariadna Montiel agradeció contar con su apoyo para coordinar las tareas del “movimiento en nuestra maravillosa ciudad”

CDMX.- El diputado local Paulo García fue designado este lunes como el nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México. Ha sido mediante un mensaje compartido en su cuenta de X como la presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, dio a conocer la noticia.

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En la publicación Montiel aparece en una imagen junto a García y agradeció al legislador local contar con su apoyo para coordinar las tareas del “movimiento en nuestra maravillosa ciudad”.

¿QUIÉN ES PAULO GARCÍA, NUEVO DIRIGENTE DE MORENA CDMX?

Paulo García se ha desempeñado, durante su trayectoria política, como concejal y actualmente se desempeña como diputado local por la alcaldía de Coyoacán

En cuanto a su historial académico, es politólogo por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y maestrante en Políticas Públicas Comparadas por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

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Como dirigente estudiantil formó militancia territorial, además de desempeñarse como servidor de la Nación durante la transición de Andrés Manuel López Obrador.

Fue coordinador de las Becas Benito Juárez y secretario técnico del Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz en Coyoacán.

Ya como Diputado por Coyoacán en el Congreso de la Ciudad de México es también Vocero del Grupo Parlamentario de Morena.

FELICITA BRUGADA A GARCÍA

Tras su designación, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, celebró el nombramiento y le deseó lo mejor en el cargo por desempeñar.”

Qué bueno que la presidenta del partido Morena haya definido, en este caso, a un compañero valioso, que es Paulo. Yo le deseo lo mejor, que tenga la mejor experiencia de presidir Morena en la Ciudad de México y esto significa escuchar a la militancia”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/oposicion-exige-aclarar-conclave-de-andy-y-gonzalo-lopez-beltran-EH23176983

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada declaró: “Yo saludo esta decisión que tomó Morena y felicito al diputado que tendrá que, seguramente, pedir licencia para poder asumir ese cargo”.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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