Entrada al Parque Jaguar de Tulum será gratis para mexicanos; zona arqueológica bajará tarifas: Turismo

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    Entrada al Parque Jaguar de Tulum será gratis para mexicanos; zona arqueológica bajará tarifas: Turismo
    El Gobierno de México anunció un paquete de 10 acciones para impulsar el turismo en Tulum, entre las que destacan el acceso gratuito al Parque Jaguar para visitantes nacionales. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Secretaría de Turismo anunció que la entrada al Parque Jaguar de Tulum será gratuita para mexicanos y que disminuirá el costo de acceso a la zona arqueológica

Una visita a uno de los destinos más emblemáticos del Caribe mexicano será más accesible para los turistas nacionales. La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que el ingreso al Parque Jaguar de Tulum será completamente gratuito para las y los mexicanos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la actividad turística y económica de la región.

El anuncio fue realizado por la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde explicó que esta medida forma parte de un paquete de diez acciones diseñadas en coordinación con el Gobierno de Quintana Roo y representantes del sector turístico.

“La entrada al Parque Jaguar será gratuita para todos los visitantes nacionales”, expresó la funcionaria al presentar el plan que busca incentivar el turismo interno y facilitar el acceso de las familias mexicanas a uno de los principales atractivos naturales y culturales del país.

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REDUCEN EL COSTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULUM

Además del acceso gratuito al parque, el Gobierno federal anunció una disminución histórica en las tarifas de ingreso a la zona arqueológica de Tulum, administrada por el INAH y la Conanp.

Con el nuevo esquema, las personas mexicanas pagarán 80 pesos, mientras que los visitantes extranjeros cubrirán una tarifa de 265 pesos. Asimismo, se mantendrá la tradición de permitir el ingreso gratuito a los turistas nacionales todos los domingos.

La reducción busca incentivar un mayor flujo de visitantes sin perder de vista la conservación del patrimonio histórico y natural que caracteriza a este importante sitio arqueológico, considerado uno de los más visitados de México.

UN PLAN PARA MODERNIZAR LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Las acciones anunciadas no se limitan al costo de los accesos. La estrategia contempla un nuevo modelo de movilidad dentro del Parque Jaguar, mediante un sistema de transporte eléctrico que permitirá recorrer el complejo de una forma más eficiente y con menor impacto ambiental.

También se implementará un esquema de atención a visitantes con apoyo de la Guardia Nacional, con el objetivo de brindar mayor seguridad y orientación durante la estancia de turistas nacionales e internacionales.

El proyecto incluye además la construcción de un estacionamiento en el acceso sur del parque, la puesta en marcha de un nuevo sistema de transporte público para el municipio y programas de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos para elevar la calidad de la atención.

MÁS CONECTIVIDAD Y PROMOCIÓN PARA TULUM

Otro de los ejes del plan consiste en fortalecer la conectividad aérea y terrestre del destino. La Secretaría de Turismo adelantó que trabajará en la atracción de nuevas rutas aéreas y en mejorar el enlace entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro del municipio.

De manera paralela, se desarrollarán campañas permanentes de promoción turística tanto en México como en el extranjero, con el propósito de mantener a Tulum entre los destinos más competitivos del país y atraer un mayor número de visitantes durante todo el año.

Estas acciones buscan generar beneficios para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y comunidades locales que dependen de la actividad turística como uno de los principales motores de la economía regional.

PLAYAS PÚBLICAS Y ACCESO LIBRE PARA TODOS

Durante la presentación del programa, la titular de Sectur destacó que el Gobierno federal habilitó 10 accesos públicos a las playas de Tulum, garantizando que residentes y visitantes puedan disfrutar del litoral sin restricciones.

Las playas son del pueblo”, afirmó Josefina Rodríguez Zamora al reiterar que estos espacios permanecerán abiertos de manera gratuita para habitantes locales, turistas nacionales y viajeros extranjeros.

Con este conjunto de medidas, las autoridades buscan consolidar un modelo turístico que combine mayor accesibilidad, infraestructura moderna, protección del patrimonio natural y mejores condiciones para el desarrollo económico de uno de los destinos más representativos del Caribe mexicano.

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DATOS CURIOSOS

· Tulum alberga una de las pocas zonas arqueológicas mayas construidas frente al mar Caribe.

· El Parque Jaguar forma parte de una estrategia de conservación ambiental que protege miles de hectáreas de selva y fauna nativa.

· La zona arqueológica de Tulum recibe cada año a millones de visitantes, ubicándose entre las más concurridas de México.

· Los domingos, el acceso gratuito a las zonas arqueológicas administradas por el INAH para visitantes mexicanos es un beneficio vigente en diversos sitios del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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