Entre chinelos y simpatizantes, Clara Brugada llega al Congreso para presentar su Segundo Informe

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , llegó al Congreso capitalino para rendir su Segundo Informe de Gobierno, en el que dará cuenta de las principales acciones y resultados de su administración durante el último año.

La mandataria arribó al recinto legislativo ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, acompañada de integrantes de su Gabinete. Su llegada estuvo marcada por música de banda, la presencia de chinelos y el recibimiento de simpatizantes que se congregaron en los alrededores.

Antes de ingresar al Palacio de Donceles, Brugada caminó por la calle y se acercó a saludar a los asistentes, quienes acudieron desde distintas alcaldías para acompañarla durante esta jornada.

CLARA BRUGADA LLEGA AL CONGRESO DE CDMX

Durante su recorrido hacia el recinto legislativo, la jefa de Gobierno estuvo acompañada por funcionarios de su administración, entre ellos Raúl Basulto, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse); César Cravioto, secretario de Gobierno, y Héctor Ulises García, secretario de Movilidad.

También estuvo presente Salvador Guerrero Chiprés, titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

A su llegada, legisladores de distintas fuerzas políticas e integrantes del Gabinete capitalino ya se encontraban en el Congreso para recibir a la mandataria.

El acto reunió a representantes de Morena, Movimiento Ciudadano y otros actores políticos que acudieron al recinto para acompañar la presentación del informe.

SIMPATIZANTES RECIBEN A LA JEFA DE GOBIERNO