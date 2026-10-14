Entre chinelos y simpatizantes, Clara Brugada llega al Congreso para presentar su Segundo Informe

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    Entre chinelos y simpatizantes, Clara Brugada llega al Congreso para presentar su Segundo Informe
    La jefa de Gobierno de la Ciudad de México saludó a simpatizantes antes de presentar los resultados de su administración durante el último año. FOTO: CUARTOSCURO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México arribó al Palacio de Donceles acompañada de integrantes de su Gabinete.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llegó al Congreso capitalino para rendir su Segundo Informe de Gobierno, en el que dará cuenta de las principales acciones y resultados de su administración durante el último año.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-rinde-cuentas-en-cdmx-presume-150-mil-empleos-y-3600-obras-publicas-CJ23911366

La mandataria arribó al recinto legislativo ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, acompañada de integrantes de su Gabinete. Su llegada estuvo marcada por música de banda, la presencia de chinelos y el recibimiento de simpatizantes que se congregaron en los alrededores.

Antes de ingresar al Palacio de Donceles, Brugada caminó por la calle y se acercó a saludar a los asistentes, quienes acudieron desde distintas alcaldías para acompañarla durante esta jornada.

CLARA BRUGADA LLEGA AL CONGRESO DE CDMX

Durante su recorrido hacia el recinto legislativo, la jefa de Gobierno estuvo acompañada por funcionarios de su administración, entre ellos Raúl Basulto, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse); César Cravioto, secretario de Gobierno, y Héctor Ulises García, secretario de Movilidad.

También estuvo presente Salvador Guerrero Chiprés, titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

A su llegada, legisladores de distintas fuerzas políticas e integrantes del Gabinete capitalino ya se encontraban en el Congreso para recibir a la mandataria.

El acto reunió a representantes de Morena, Movimiento Ciudadano y otros actores políticos que acudieron al recinto para acompañar la presentación del informe.

SIMPATIZANTES RECIBEN A LA JEFA DE GOBIERNO

$!Su llegada estuvo marcada por música de banda, la presencia de chinelos y el recibimiento de simpatizantes que se congregaron en los alrededores.
Su llegada estuvo marcada por música de banda, la presencia de chinelos y el recibimiento de simpatizantes que se congregaron en los alrededores. FOTO: CUARTOSCURO

Previo a subir las escaleras del Congreso, Clara Brugada se acercó a las personas que esperaban su llegada en las inmediaciones del edificio.

Entre los asistentes había simpatizantes provenientes de las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, quienes se reunieron para saludar a la mandataria.

Ya en las escalinatas del recinto, Brugada posó para fotografías con representantes políticos, entre ellos Paulo Emilio García, dirigente local de Morena, así como los diputados Pedro Haces Lago, Víctor Hugo Romo, Alberto Vanegas, Miguel Macedo y Luis Chávez.

También participaron las diputadas Brenda Ruiz y Elizabeth Mateos, de Morena, además de Rebeca Peralta, del Partido Verde, y Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano.

FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES POLÍTICOS ACUDEN AL INFORME

Entre los integrantes del Gabinete presentes estuvieron Luis Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua); Miryam Urzúa, responsable de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y Ana Francis López, secretaria de Cultura.

Después del ingreso de la jefa de Gobierno al Palacio de Donceles, también llegaron figuras políticas de ámbito nacional, como el senador Gerardo Fernández Noroña, Citlali Hernández, Olga Sánchez Cordero y Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destaca-gabinete-de-seguridad-baja-delictiva-previo-al-segundo-informe-de-brugada-LP24091903

¿QUÉ PRESENTARÁ CLARA BRUGADA EN SU SEGUNDO INFORME?

El Segundo Informe de Gobierno representa un ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México, en el que la mandataria expondrá los avances de su administración durante el último año.

La presentación permitirá conocer las acciones impulsadas por el Gobierno capitalino y los temas prioritarios de su gestión, frente a los representantes legislativos y la ciudadanía.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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