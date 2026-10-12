Destaca Gabinete de Seguridad baja delictiva previo al Segundo Informe de Brugada

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Destaca Gabinete de Seguridad baja delictiva previo al Segundo Informe de Brugada
    Los delitos de alto impacto cayeron nueve por ciento entre enero y septiembre respecto al mismo periodo de 2025. Cortesía

Hay una reducción del 10 por ciento en materia de homicidios dolosos con respecto a 2025 y hasta 53 por ciento comparado con 2019

CDMX.-Los delitos de alto impacto cayeron nueve por ciento entre enero y septiembre respecto al mismo periodo de 2025, informó el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México.

El número de denuncias recibidas pasaron de 15 mil 516 a 14 mil 188, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/procesan-a-nueve-ligados-a-los-alemanes-por-robo-de-carga-en-san-luis-potosi-AP24091472

A dos días de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, el Gabinete presentó una reducción del 10 por ciento en materia de homicidios dolosos con respecto a 2025 y hasta 53 por ciento comparado con 2019.

“Desde 2006 no teníamos en esta Ciudad un mes con menos homicidios y desde 2024 la reducción de homicidios, desde que entramos, fue de 18 por ciento”, explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

DETIENEN A 424 PERSONAS VINCULADAS POR EL DELITO DE EXTORSIÓN

Sin hablar del número de denuncias por extorsión, el Secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, resaltó la detención de 424 personas vinculadas a ese delito, incluidas las capturas de integrantes de grupos criminales ligados a la Unión Tepito.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto se contabilizaron mil 172 denuncias por extorsión en la Ciudad de México, apenas cuatro casos menos a los reportados en el mismo periodo de 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataques-armados-en-tula-dejan-un-muerto-y-dos-heridos-informa-la-fiscalia-de-hidalgo-HP24091042

Vázquez presentó una lista de 87 objetivos prioritarios detenidos por ser considerados como generadores de violencia en la Ciudad.

Al cumplirse dos años de la administración de Brugada, suman mil 502 detenciones de presuntos delincuentes y la desarticulación de 47 células delictivas derivados de trabajos de investigación e inteligencia, precisó Vázquez.

DELITOS TIENEN REPUNTE EN MATERIA DE DETENCIONES

En tanto, la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde informó que los delitos de robo a casa habitación (51.4%) y extorsión (40.2 %) tuvieron el mayor repunte en materia de detenciones y judicializaciones entre octubre de 2024 y octubre de 2026.

La Fiscal explicó que la estrategia contra el despojo permitió el aseguramiento o recuperación de 67 inmuebles, 48 que fueron presentados ante un juez y 24 resueltos por mediación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/escuinapa-enfrenta-alerta-por-huracan-simon-sin-coordinador-de-pc-tras-asesinato-del-titular-NP24090814

En el acumulado de agosto y septiembre, este delito sumaron 573 denuncias más, de las cuales sólo 13 casos se pudieron comprobar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Drogas
Extorsiones

Localizaciones


CDMX
Tepito

Personajes


Clara Brugada
Pablo Vázquez Camacho

Organizaciones


SESNSP
PGJ
SSC

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Pictograbados del saqueo arqueológico

Pictograbados del saqueo arqueológico
true

La ruta de Amílcar Olán, el amigo y socio de Andy

La protesta por la calidad del agua frente a Casa Jalisco terminó en enfrentamientos; la Fiscalía liberó a seis personas que seguirán bajo investigación.

UdeG exige esclarecer detención de estudiantes tras protesta por agua en Jalisco

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, fue detenido en Villahermosa durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Detienen en Tabasco a ‘El Cabra’, presunto líder de la Mara 18 buscado en El Salvador
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
El excampeón de peso pesado aseguró que le gustaría enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. durante una entrevista con Piers Morgan.

‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather