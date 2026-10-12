Destaca Gabinete de Seguridad baja delictiva previo al Segundo Informe de Brugada

CDMX.-Los delitos de alto impacto cayeron nueve por ciento entre enero y septiembre respecto al mismo periodo de 2025, informó el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. El número de denuncias recibidas pasaron de 15 mil 516 a 14 mil 188, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública.

A dos días de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, el Gabinete presentó una reducción del 10 por ciento en materia de homicidios dolosos con respecto a 2025 y hasta 53 por ciento comparado con 2019. “Desde 2006 no teníamos en esta Ciudad un mes con menos homicidios y desde 2024 la reducción de homicidios, desde que entramos, fue de 18 por ciento”, explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

DETIENEN A 424 PERSONAS VINCULADAS POR EL DELITO DE EXTORSIÓN Sin hablar del número de denuncias por extorsión, el Secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, resaltó la detención de 424 personas vinculadas a ese delito, incluidas las capturas de integrantes de grupos criminales ligados a la Unión Tepito. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto se contabilizaron mil 172 denuncias por extorsión en la Ciudad de México, apenas cuatro casos menos a los reportados en el mismo periodo de 2025.

Vázquez presentó una lista de 87 objetivos prioritarios detenidos por ser considerados como generadores de violencia en la Ciudad. Al cumplirse dos años de la administración de Brugada, suman mil 502 detenciones de presuntos delincuentes y la desarticulación de 47 células delictivas derivados de trabajos de investigación e inteligencia, precisó Vázquez.

DELITOS TIENEN REPUNTE EN MATERIA DE DETENCIONES En tanto, la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde informó que los delitos de robo a casa habitación (51.4%) y extorsión (40.2 %) tuvieron el mayor repunte en materia de detenciones y judicializaciones entre octubre de 2024 y octubre de 2026. La Fiscal explicó que la estrategia contra el despojo permitió el aseguramiento o recuperación de 67 inmuebles, 48 que fueron presentados ante un juez y 24 resueltos por mediación.

En el acumulado de agosto y septiembre, este delito sumaron 573 denuncias más, de las cuales sólo 13 casos se pudieron comprobar.