¿Knorr, RicoPollo o Great Value?... estos son los peores caldos de pollo en polvo y cubos por exceso de sodio y engaños en contenido neto

Un estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco , publicado en la Revista del Consumidor de noviembre de 2026, encontró productos con elevadas cantidades de sodio, errores en sus etiquetas y presentaciones que no contienen el peso anunciado.

El caldo de pollo en polvo y en cubos es uno de los ingredientes más utilizados en las cocinas mexicanas. Su facilidad de preparación permite darle sabor a sopas, arroces, pastas y diferentes guisos en cuestión de segundos. Sin embargo, su composición puede representar un problema cuando se consume de manera habitual.

La investigación contempló 36 productos y 2 mil 902 pruebas analíticas para revisar aspectos como información comercial, contenido neto, humedad, proteína, grasa y concentración de sal.

PROFECO DETECTÓ IRREGULARIDADES EN ESTAS MARCAS

Entre los resultados más relevantes aparece Knorr, aunque la irregularidad detectada corresponde a su caldo de vegetales sabor costilla de res en polvo, presentación de 200 gramos.

Durante las pruebas, el laboratorio encontró que el empaque contenía apenas 188.7 gramos, es decir, 11.3 gramos menos de lo declarado en la etiqueta.

También se identificaron fallas en otros productos:

· Origen Sano Sazonador de vegetales con sabor a res: no declara el país de fabricación.

· Selecto Brand Caldo de pollo en cubos y en polvo: reporta el sodio en gramos, cuando debe expresarse en miligramos.

· Cuatro productos Calnort: no incluyen la declaración nutrimental del producto preparado ni instrucciones de preparación.

· Utopia Organics, Origen Sano y Veggie Mix: presentan deficiencias en la impresión permanente del lote y la fecha de caducidad.

· Productos de Bon Sabor, Chedraui, Great Value y Knorr: sus cubos individuales carecen de información obligatoria, como lote y fecha de caducidad.

LOS CALDOS CON MÁS SODIO POR TAZA

La concentración de sodio fue uno de los puntos que más llamó la atención del análisis. Profeco encontró productos que superan los mil miligramos de este mineral por cada taza de 250 mililitros preparada.

Estas son las marcas con mayores cantidades registradas:

· Chedraui Caldo de pollo en polvo: mil 400 mg de sodio.

· Calnort Caldo de pollo en polvo: mil 303 mg.

· Calnort Caldo de pescado deshidratado: mil 196 mg.

· Calnort Caldo sabor carne en polvo: mil 183 mg.

· Utopia Organics Polvo para preparar caldo de pollo: mil 178 mg.

· Calnort Caldo vegetal en cubos: mil 91 mg.

· Golden Hills Caldo de pollo en polvo: 896 mg.

· Selecto Brand Caldo de pollo en polvo: 874 mg.

· Bon Sabor Caldo de pollo en polvo: 852 mg.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos deben consumir menos de cinco gramos de sal al día, equivalentes a aproximadamente 2 mil miligramos de sodio.

Esto significa que una sola taza del caldo Chedraui aporta alrededor del 70 por ciento del límite diario recomendado.

¿QUÉ CALDOS OBTUVIERON MEJORES RESULTADOS?

No todos los productos presentaron concentraciones tan elevadas. El estudio también identificó alternativas con menores cantidades de sodio.

Entre ellas se encuentran:

· Knorr Cero Sal caldo de pollo en polvo: 72 mg de sodio por taza preparada.

· RikoPollo concentrado de pollo en cubos: 147 mg.

· RikoPollo concentrado de pollo en polvo: 149 mg.

· Veggie Mix Sazonador vegetariano: 431 mg.

· Zona Organikum sazonador a base de verduras: 447 mg.

· Knorr caldo de pollo 100% natural en polvo: 475 mg.

La presentación Knorr Cero Sal destacó por registrar apenas 72 miligramos de sodio por porción preparada y no presentar sellos de advertencia.

¿QUÉ PASA SI CONSUMES DEMASIADO SODIO?

El consumo frecuente de productos con altas cantidades de sal puede favorecer el desarrollo de problemas de salud. Entre sus principales consecuencias está la hipertensión arterial, debido a que el exceso de sodio provoca retención de líquidos y aumenta la presión sanguínea.

Con el paso del tiempo, este problema también puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares. Los riñones también pueden verse afectados al tener que procesar cantidades elevadas de sodio.

La preparación de caldo de pollo casero permite controlar la cantidad de sal y evitar ingredientes como grasas hidrogenadas y algunos aditivos utilizados en productos industrializados.