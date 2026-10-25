Enredan en Senado comprobar viáticos

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    Enredan en Senado comprobar viáticos
    A los legisladores les cambiaron la jugada para solicitar los vuelos de “ida y vuelta” desde su tierra a la Ciudad de México y para regresar a sus estados de origen. ARCHIVO VANGUARDIA

A los legisladores les cambiaron la jugada para solicitar los vuelos de “ida y vuelta”

Menudo lío se armó en la bancada de Morena en el Senado con la comprobación de viáticos.

A los legisladores les cambiaron la jugada para solicitar los vuelos de “ida y vuelta” desde su tierra a la Ciudad de México y para regresar a sus estados de origen.

Conforme a la versión de un parlamentario consultado, “se ha burocratizado” el trámite de suerte que ahora cada integrante del grupo deberá notificar sus peticiones de vuelo mediante un oficio.

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“Todos están renegando: se hace más burocrático”, resumió el morenista.

De hecho, la agencia que se encargaba de proveer los boletos desapareció recientemente.

Hasta antes de que se dieran a conocer las nuevas disposiciones, cada senador tomaba el teléfono o dirigía un mensaje para pedir sus boletos de avión, “sin mayor bronca”.

Con fecha 13 de octubre, la Coordinación Administrativa de la bancada envió un oficio a sus integrantes para hacerles del conocimiento las nueva disposiciones.

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“Por este conducto se les informa que, derivado de los ajustes realizados en esta Coordinación Administrativa, las solicitudes para la adquisición de vuelos relacionados con sus actividades legislativas deberán realizarse únicamente a través del correo electrónico: atenciongpmorena@senado.gob.mx , a partir del día de hoy 13 de octubre 2026”, se lee en el oficio firmado por la titular de ese órgano, Yndira Sánchez Ruiz.

“Lo anterior con la finalidad de brindar una atención oportuna y una gestión eficiente, se solicita enviar cada requerimiento con un mínimo de dos horas de anticipación, dentro de los siguientes horarios de atención: lunes a viernes: de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas”.

En la comunicación se precisa que “se agradecerá que las solicitudes se envíen con la debida anticipación y contengan información completa, correcta y actualizada, a fin de evitar contratiempos y facilitar el seguimiento correspondiente. Sin otro particular, agradezco su disposición, apoyo y colaboración para llevar a cabo este proceso de manera ordenada, ágil y eficiente”.

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Fuentes consultadas en el Senado explicaron que es difícil conocer cuánto se gasta por cada senador para apoyarlo en sus traslados aéreos.

En 2025, fue autorizada una bolsa de 19 millones 971 mil 900 pesos por concepto de viajes nacionales e internacionales.

Las bolsas varían en muchos casos, sobre todo para aquellos senadores que viven cerca de la Ciudad de México (Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro) y que no usan aviones para sus traslados.

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