Entregan tarjetas “Ayudamos” en el municipio de Apodaca, Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó este lunes en el municipio Apodaca, la entrega de tarjetas “Ayudamos”, un programa dirigido a mujeres con el propósito de fortalecer su economía y ampliar su acceso a servicios de apoyo.

Durante el evento, el mandatario destacó que Nuevo León es la entidad que más recursos destina a políticas públicas enfocadas en las mujeres.

Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú y por la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, el gobernador señaló que este impulso comenzó con la creación de la Secretaría de las Mujeres y se ha consolidado mediante programas en áreas como salud y educación para las familias, apoyos que—subrayó—se han fortalecido gracias a la participación de mujeres en su gabinete.

El Gobernador agregó que las acciones orientadas a las mujeres han tenido resultados en materia de seguridad, infraestructura y atención, y reiteró que la presencia de funcionarias como Rodríguez Cantú y Herrera ha permitido ampliar los servicios dirigidos a este sector.

‘No hay ni un Estado que invierta tanto en las mujeres como Nuevo León y eso es gracias a que tenemos un gabinete con mujeres. En 4 años los feminicidios han bajado 82 por ciento, hoy tenemos un centro de red violeta más de 30 espacios para que en la primera denuncia no te quedes sola, cuentas con el gobierno y te pone protección. Somos el único estado que tiene cobertura universal de salud que incluye cáncer de mama’

‘Somos el único Estado de toda la República que sí estamos ayudando realmente a las mujeres, dos mil mensuales; transporte gratis; salud gratis, lactarios; guarderías; estancias y escuelas de tiempo completo con desayuno, comida, uniforme, útiles, mochila. Eso es el nuevo Nuevo León donde ayudamos a las mujeres’, apuntó García Sepúlveda.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que este programa no es solo un apoyo, sino más bien un reconocimiento para ponerle nombre y valor al trabajo que día a día realizan las mujeres para sacar adelante a sus familias.

‘Habrá quien diga que esto es una dádiva, pero una dádiva es algo que se entrega sin merecerse, sin trabajo y sin sudor y ninguna mujer de aquí cabe en esa categoría. Esto no es un regalo, esto es justicia, es corresponsabilidad del Estado con las tareas que históricamente se dejaron sobre los hombros de las mujeres, es reconocer que una mujer jefa de familia ya trabaja dos o tres jornadas la de proveer, la de cuidar y la de sostener a todos cuando algo se viene abajo.’

‘Este programa es para todas ustedes para reconocer que el cuidado es trabajo, es amor, es desgaste y es aporte para el estado. Y durante décadas esto ha sido invisible, hoy dejamos claro que las cuidadoras existen que valen y que cuentan’, apuntó Rodríguez Cantú.

Martha Herrera agradeció al Gobernador y a Mariana Rodríguez por impulsar este programa y reconoció el trabajo de las mujeres quienes dijo todos los días cuidan a su familia, cuidan a sus hijos, a sus nietos, que trabajan incansablemente y también acuden a los Centros Comunitarios a seguirse preparando.

Durante el evento, las autoridades realizaron una entrega simbólica de tarjetas alas beneficiarias del Programa “Ayudamos a las Mujeres”, con las que podrán obtener un apoyo mensual de dos mil pesos y transporte gratuito de 10 AM a 1 PM.