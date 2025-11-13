‘NVIDIA no invierte, vende tecnología’... Gobierno de NL reconoce que empresa no va a invertir en el estado

El subsecretario de Inversión estatal, Emmanuel Loo , explicó que la inversión de mil millones de dólares corresponde a la compañía mexicana Cipre Holdings , encargada del desarrollo del AI-GDC (Green Data Center) . NVIDIA , puntualizó, solo participará como proveedor de chips y tecnología avanzada para la infraestructura del centro.

La euforia inicial por la llegada de una millonaria inversión tecnológica a Nuevo León se transformó en confusión. Luego de que el gobernador Samuel García anunciara la supuesta participación de NVIDIA en la construcción de un centro de datos de Inteligencia Artificial, el propio gobierno estatal aclaró que la empresa estadounidense no invertirá directamente en el proyecto.

“Nvidia vende chips a empresas que fabrican los data centers, es un proyecto de AI-GDC con Cipre Holdings para poner un data center con la tecnología de NVIDIA”, aclaró Loo ante los medios. Además, enfatizó que “NVIDIA no invierte, vende la tecnología”, disipando los rumores generados tras la publicación del mandatario estatal.

CONFUSIÓN TRAS EL ANUNCIO DEL GOBERNADOR

Horas antes, el gobernador Samuel García había difundido en redes sociales que NVIDIA construiría el primer Green Data Center de Inteligencia Artificial en México, destacando que se ubicaría en Nuevo León. El mensaje generó entusiasmo entre empresarios y analistas, pues implicaba la llegada de una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo.

Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto confirmaron que NVIDIA no tiene previsto realizar inversiones directas en territorio mexicano. Su participación se limitará a proveer componentes esenciales para la operación del centro, como unidades de procesamiento gráfico (GPUs) y software especializado para optimizar el rendimiento de la Inteligencia Artificial.

La rectificación del gobierno estatal llega en un momento clave, ya que Nuevo León busca consolidarse como un polo de innovación tecnológica en América Latina, atrayendo inversiones de alto impacto como las de Tesla y KIA. A pesar de la confusión inicial, el proyecto con Cipre Holdings se mantiene en pie, pero con una estructura financiera distinta a la anunciada.

EL PAPEL DE NVIDIA EN LA INDUSTRIA GLOBAL

Fundada en 1993, Nvidia es actualmente el líder mundial en el desarrollo de chips de Inteligencia Artificial, tecnología que impulsa desde sistemas de automatización industrial hasta herramientas de análisis de datos para gigantes como Microsoft, Google y Amazon. Su crecimiento ha sido vertiginoso: en 2025, la compañía alcanzó una capitalización bursátil de casi cinco billones de dólares, convirtiéndose en la empresa más valiosa del planeta.

La estrategia de Nvidia se centra en proveer hardware y software de alto rendimiento, no en construir o operar centros de datos directamente. Este modelo de negocio le ha permitido asociarse con múltiples corporaciones que utilizan sus procesadores para alimentar la infraestructura de IA más avanzada del mundo.

En el caso de Cipre Holdings, la colaboración con NVIDIA busca incorporar tecnología de punta para el desarrollo de un centro de datos ecológico, enfocado en reducir el consumo energético y las emisiones de carbono, una tendencia creciente en la industria tecnológica global.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE NUEVO LEÓN

Aunque la corrección generó cierta decepción, los especialistas señalan que el proyecto de Cipre Holdings sigue representando un avance importante para el ecosistema tecnológico del estado. La construcción del AI-GDC Green Data Center impulsará la creación de empleos especializados y fortalecerá la infraestructura digital en la región.

Nuevo León se ha posicionado en los últimos años como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en México, especialmente en el sector tecnológico. Con la llegada de nuevas alianzas estratégicas, el estado busca consolidarse como el “Silicon Valley mexicano”, atrayendo proyectos vinculados a la automatización, la robótica y la IA.

A pesar de que NVIDIA no invertirá directamente, su participación como proveedor de tecnología mantiene el atractivo internacional del proyecto. El gobierno estatal asegura que continuará promoviendo colaboraciones con empresas de vanguardia que contribuyan al desarrollo sustentable y digital del país.

Datos curiosos:

• NVIDIA fue la creadora de la primera GPU comercial del mundo en 1999, marcando el inicio de la revolución gráfica digital.

• En 2025, su valor bursátil superó al de Apple, convirtiéndose en la empresa más cotizada del planeta.

• México es actualmente el segundo mercado latinoamericano en adopción de soluciones de Inteligencia Artificial aplicada a la industria.