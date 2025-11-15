Manifestantes de la Generación Z toman la Macroplaza en Monterrey, Nuevo León

En medio de consignas en contra de la 4T y gritos de inconformidad por la impunidad que prevalece en el país, miles de manifestantes de la llamada ‘Generación Z’ y de otras edades tomaron las calles de Monterrey en una marcha en contra de la violencia y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La movilización se realizó este sábado y en la misma participaron jóvenes, así como personas adultas y hasta niños.

En entrevista, Raúl Cavazos, uno de los líderes del movimiento, sostuvo que la sociedad está cansada de la impunidad y corrupción de los políticos.

‘Estamos levantando la mano porque estamos cansados de los políticos, de su juego, su sistema. Estamos cansados de la impunidad, la corrupción’, señaló.

Expuso que no son “boots”de redes sociales, sino gente de verdad que busca un cambio para la nación. Mencionó que el movimiento fue convocado por los jóvenes de la ‘Generación Z’ a nivel nacional y se sumaron personas de todas las edades.

‘¿Por qué se manifiesta este movimiento? Por la impunidad y la corrupción, eso tiene nombre: se llama Morena, pero antier se llamó PRIAN’, aseguró.

La marcha ocasionó caos vial en los alrededores de la Macroplaza y molestia en algunos automovilistas.

Los inconformes reprobaron la situación de violencia en el país y el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ejecutado en un evento público, el pasado 1 de noviembre.