Enviaban desde Nuevo León droga por mensajería a 22 estados de México, entre ellos, Coahuila

MONTERREY, NL.- Elementos de la Guardia Nacional lograron interceptar 80 paquetes con droga que tenían como destino 22 entidades de la República, entre ellos, Coahuila, en Nuevo León.

Los hechos se registraron cuando agentes ejecutaron inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería, ubicada en el ayuntamiento de Santa Catarina.

Con apoyo de un binomio canino detectaron más de 80 paquetes que contenían narcótico.

Los envíos se estableció que serían llevados a estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Durango.

También Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes”, informó Guardia Nacional.