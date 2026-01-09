Plan Michoacán: SSPC confirma detención de 17 personas en varios municipios

Un total de 17 personas detenidas y un amplio aseguramiento de armas, drogas y vehículos fue el resultado más reciente de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. En estas acciones se coordinaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), demás de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales. TE PUEDE INTERESAR: Semar detiene a 7 presuntos miembros de Los Rugrats y asegura ‘narcolaboratorio’ en Sinaloa

ASÍ FUERON LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN MICHOACÁN Durante estos operativos se aseguraron 10 armas de fuego, 221 cartuchos, 12 cargadores, 3.1 kilogramos de marihuana y 34 vehículos, como parte de las estrategias para debilitar las estructuras delictivas en la entidad. En el marco de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se desplegaron recorridos de vigilancia, patrullajes y labores de proximidad social en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chucutitán, Cuitzeo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo San Juan, Peribán, Parácuaro, San Lorenzo, Tacámbaro, Tangamandapio, Uruapan y Zamora.

Asimismo, se realizaron visitas a empacadoras e industrias citrícolas con el objetivo de brindar seguridad a trabajadores y productores. RESULTADOS DEL PLAN MICHOACÁN HASTA EL MES DE ENERO 2026 De manera acumulada, del 10 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, las acciones coordinadas permitieron la detención de 378 personas y el aseguramiento de 174 armas de fuego, 13 mil 688 cartuchos, 651 cargadores, 296 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilogramos de material explosivo, 83 kilogramos de marihuana, 768 kilogramos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas.