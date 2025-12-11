Anuncia Ernestina Godoy una reestructuración en la FGR

México
/ 11 diciembre 2025
    Anuncia Ernestina Godoy una reestructuración en la FGR
    Godoy dijo que es clave el fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. FOTO: CUARTOSCURO

La titular del organismo dio a conocer que se va a impulsar el fortalecimiento de las fiscalías estatales

La fiscal Ernestina Godoy anunció que se inició un proceso de reestructuración en la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene como objetivo consolidar que sea un ente que actúe con ética, integridad y profesionalismo para dar resultados.

En sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular de la FGR presentó seis ejes en los que se basa el proceso de transformación del organismo.

“Uno, coordinación de la Fiscalía General de la República con el Gabinete Federal de Seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías federales, que en cada uno de los estados ustedes saben existen.

“Un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal”, expuso.

Dijo que también se emprende una reestructuración interna, modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, así como la priorización de recursos hacia delitos de alto impacto.

“No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional”, aseveró.

Recalcó que se requiere de la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

”El éxito de la estrategia depende en gran medida de su voluntad y de las acciones que realicen”, enfatizó.

