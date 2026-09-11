‘Es buenísimo’... Sheinbaum descarta cambios en su gabinete en el corto plazo

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria fue cuestionada sobre el trabajo de sus secretarios y funcionarios. Su respuesta fue breve y directa al referirse a la evaluación que hace de sus colaboradores.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó realizar cambios en su gabinete durante los próximos meses y aseguró que, hasta ahora, evalúa de manera positiva el desempeño de quienes integran su equipo de gobierno.

La pregunta continuó con la posibilidad de que existieran movimientos entre secretarías o dependencias federales. En esta ocasión, la Presidenta descartó modificaciones inmediatas y no adelantó posibles cambios para una fecha posterior.

“Buenísimo, todos son muy buenos”, respondió Sheinbaum al ser interrogada sobre el desempeño de los integrantes de su gabinete.

“No, no tengo considerados cambios en el corto plazo”, respondió Sheinbaum.

Hasta el momento, la mandataria tampoco señaló a algún funcionario que pudiera dejar su cargo ni dio detalles sobre eventuales ajustes dentro de la administración federal.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN PUEDE INVESTIGAR A ULLOA

En la misma conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre Carlos Ulloa, director de Birmex, debido a los señalamientos relacionados con la adquisición de dos departamentos cuyo valor conjunto asciende a 22.4 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, Ulloa explicó que los inmuebles fueron adquiridos de contado y que los recursos utilizados provinieron de ahorros y herencias. Ante la posibilidad de que se revise el origen del dinero, la Presidenta dijo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene facultades para investigar.

“Se puede hacer una investigación, no hay problema, y la Secretaría Anticorrupción lo puede hacer”, respondió Sheinbaum.

La mandataria explicó que habló con Ulloa un día antes y que el funcionario le habría referido que recibió una herencia de su padre relacionada con un terreno en Chiapas. Según esa explicación, los recursos obtenidos de dicha herencia habrían sido utilizados posteriormente para adquirir propiedades.

“Él tiene que aclarar nuevamente porque él tuvo, de acuerdo con lo que me mencionó, una herencia de su padre, de aquí, de un terreno muy importante”, explicó.

SHEINBAUM PIDE ACLARAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

La presidenta señaló que para conocer con mayor precisión el origen de los recursos también deben revisarse las declaraciones patrimoniales que Ulloa ha presentado durante sus años de servicio público.

Sheinbaum afirmó que conoce al funcionario desde que tenía alrededor de 16 años y lo describió como “una persona honesta”. Sin embargo, sostuvo que esta valoración personal no sustituye la necesidad de aclarar públicamente cómo fueron adquiridos los inmuebles.

“Si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno considera que debe hacer una investigación, pues que la haga”, reiteró.

La mandataria insistió en que corresponde a Ulloa proporcionar las explicaciones necesarias sobre las propiedades y el origen del dinero utilizado para comprarlas. El funcionario, de acuerdo con lo señalado en la conferencia, deberá aclarar la operación ante los cuestionamientos surgidos alrededor de su patrimonio.

“Tiene que aclararlo todo” y explicar “adecuadamente para que no haya ninguna duda cómo fue que se hizo de estas propiedades”, puntualizó.

Así, mientras Sheinbaum mantiene descartados cambios en su gabinete a corto plazo, la situación patrimonial del director de Birmex quedó abierta a una eventual revisión por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.