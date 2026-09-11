‘Es buenísimo’... Sheinbaum descarta cambios en su gabinete en el corto plazo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Es buenísimo’... Sheinbaum descarta cambios en su gabinete en el corto plazo
    Sheinbaum descartó cambios en su gabinete a corto plazo y dijo que la Secretaría Anticorrupción puede investigar a Carlos Ulloa por sus propiedades.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no contempla modificaciones en su gabinete próximamente y afirmó que sus colaboradores realizan un trabajo “buenísimo”

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó realizar cambios en su gabinete durante los próximos meses y aseguró que, hasta ahora, evalúa de manera positiva el desempeño de quienes integran su equipo de gobierno.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre el trabajo de sus secretarios y funcionarios. Su respuesta fue breve y directa al referirse a la evaluación que hace de sus colaboradores.

“Buenísimo, todos son muy buenos”, respondió Sheinbaum al ser interrogada sobre el desempeño de los integrantes de su gabinete.

La pregunta continuó con la posibilidad de que existieran movimientos entre secretarías o dependencias federales. En esta ocasión, la Presidenta descartó modificaciones inmediatas y no adelantó posibles cambios para una fecha posterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-dice-que-es-exagerado-el-presupuesto-de-mas-de-40-mmdp-del-ine-para-elecciones-de-2027-FH23429048

“No, no tengo considerados cambios en el corto plazo”, respondió Sheinbaum.

Hasta el momento, la mandataria tampoco señaló a algún funcionario que pudiera dejar su cargo ni dio detalles sobre eventuales ajustes dentro de la administración federal.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN PUEDE INVESTIGAR A ULLOA

En la misma conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre Carlos Ulloa, director de Birmex, debido a los señalamientos relacionados con la adquisición de dos departamentos cuyo valor conjunto asciende a 22.4 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, Ulloa explicó que los inmuebles fueron adquiridos de contado y que los recursos utilizados provinieron de ahorros y herencias. Ante la posibilidad de que se revise el origen del dinero, la Presidenta dijo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene facultades para investigar.

“Se puede hacer una investigación, no hay problema, y la Secretaría Anticorrupción lo puede hacer”, respondió Sheinbaum.

La mandataria explicó que habló con Ulloa un día antes y que el funcionario le habría referido que recibió una herencia de su padre relacionada con un terreno en Chiapas. Según esa explicación, los recursos obtenidos de dicha herencia habrían sido utilizados posteriormente para adquirir propiedades.

“Él tiene que aclarar nuevamente porque él tuvo, de acuerdo con lo que me mencionó, una herencia de su padre, de aquí, de un terreno muy importante”, explicó.

SHEINBAUM PIDE ACLARAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

La presidenta señaló que para conocer con mayor precisión el origen de los recursos también deben revisarse las declaraciones patrimoniales que Ulloa ha presentado durante sus años de servicio público.

Sheinbaum afirmó que conoce al funcionario desde que tenía alrededor de 16 años y lo describió como “una persona honesta”. Sin embargo, sostuvo que esta valoración personal no sustituye la necesidad de aclarar públicamente cómo fueron adquiridos los inmuebles.

“Si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno considera que debe hacer una investigación, pues que la haga”, reiteró.

La mandataria insistió en que corresponde a Ulloa proporcionar las explicaciones necesarias sobre las propiedades y el origen del dinero utilizado para comprarlas. El funcionario, de acuerdo con lo señalado en la conferencia, deberá aclarar la operación ante los cuestionamientos surgidos alrededor de su patrimonio.

“Tiene que aclararlo todo” y explicar “adecuadamente para que no haya ninguna duda cómo fue que se hizo de estas propiedades”, puntualizó.

Así, mientras Sheinbaum mantiene descartados cambios en su gabinete a corto plazo, la situación patrimonial del director de Birmex quedó abierta a una eventual revisión por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-64-homicidios-diarios-en-chiapas-desde-diciembre-de-2024-secretariado-de-seguridad-MH23428523

DATOS CURIOSOS

· Carlos Ulloa ocupa la dirección de Birmex, empresa vinculada al sector público de salud.

· Los dos departamentos mencionados durante la conferencia tienen un valor conjunto de 22.4 millones de pesos.

· Ulloa aseguró que pagó los inmuebles de contado, utilizando recursos provenientes de ahorros y herencias.

· Sheinbaum dijo conocer a Ulloa desde que tenía aproximadamente 16 años.

· La Presidenta afirmó que no contempla cambios en su gabinete en el corto plazo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gabinetes políticos

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Bienvenidos a México

Bienvenidos a México
NosotrAs: Acuerpar la peri-menopausia

NosotrAs: Acuerpar la peri-menopausia
Ximena López Rosales fue localizada con vida en Puebla tras 328 días de búsqueda por su desaparición en CDMX.

Ximena López, joven desaparecida en Tlalpan, es localizada con vida tras 328 días en Puebla
Incendio en carretera Guadalajara-Colima tras volcadura de pipa

¡Cierre Total! Se incendia pipa tras volcadura en la autopista Guadalajara-Colima en el km 68 [VIDEO]
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos de la letra L.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres cuyo primer apellido inicie con la letra ‘L’ este 11 de septiembre
La CURP certificada es uno de los documentos que deben tener listos los estudiantes que buscan registrarse a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez en 2026.

CURP certificada 2026: así puedes saber si sirve para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez
El cantante sonorense ofreció disculpas a través de sus redes sociales por no poder llegar al show.

Carín León cancela show en Las Vegas y fans enfurecen; ‘No les devuelvo su tiempo perdido’, dice el cantante
América contrató a Santiago Ramos y Santiago Bueno, así que Ícaro da Conceição y Raúl ‘Pantera’ Zúñiga quedaron fuera de los registros del primer equipo.

América hace espacio para sus nuevos centrales y le dan las gracias a Ícaro y a la ‘Pantera’ Zúñiga