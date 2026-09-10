América hace espacio para sus nuevos centrales y le dan las gracias a Ícaro y a la ‘Pantera’ Zúñiga

El América está decidido a cerrar con fuerza el mercado de fichajes. Con el periodo de registros de la Liga MX próximo a terminar, las Águilas concretaron los movimientos necesarios para hacer espacio a Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, los dos defensas que reforzarán una zaga que quedó debilitada tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. El argentino Santiago Ramos Mingo, de 24 años, llega procedente del Bahía de Brasil y se convirtió en una de las apuestas fuertes de la directiva azulcrema. El defensor zurdo habría sido adquirido por alrededor de 10 millones de dólares, incluidos bonos, con un contrato por cuatro años. Con Bahía disputó 88 partidos, de acuerdo con reportes publicados tras concretarse la operación. A él se suma el uruguayo Santiago Bueno, de 27 años, quien llega procedente del Wolverhampton. El central, de 1.91 metros, aportará experiencia en el futbol europeo y un perfil diferente al de Ramos Mingo. La operación contempla un préstamo por un año con opción de compra, de acuerdo con los reportes sobre el acuerdo.

Pero para poder registrar a los dos zagueros, América tuvo que hacer espacio en su plantilla de jugadores No Formados en México (NFM). La Liga MX confirmó la baja de Ícaro da Conceição y Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, movimientos que permiten al club liberar los lugares necesarios para sus nuevos refuerzos.

El caso de Ícaro resulta particularmente llamativo. El brasileño de 19 años había tenido participación con el primer equipo y registraba un gol y una asistencia en ocho partidos, pero ahora será enviado a una categoría inferior para continuar con su desarrollo. La decisión se produce pese a que el mediocampista había sido utilizado por Guillermo Almada durante el torneo. Por su parte, la situación de Raúl ‘Pantera’ Zúñiga está relacionada con sus problemas físicos. El colombiano no ha tenido actividad con América en este semestre después de someterse a una intervención quirúrgica por una lesión de cartílago en la rodilla. Además, Puebla aparece como una posible opción para recibirlo a préstamo antes del cierre del mercado.

Con estos movimientos, el América consigue resolver el problema de los cupos extranjeros y prepara una defensa completamente renovada. Ramos Mingo y Bueno están llamados a ocupar el espacio dejado por Cáceres y darle mayor profundidad a la zaga de Guillermo Almada, quien ha tenido que modificar su estructura defensiva durante las primeras semanas del Apertura 2026.

La llegada de ambos centrales también permitirá que futbolistas que habían sido utilizados fuera de su posición puedan regresar a sus roles habituales. La incorporación de dos defensas con experiencia internacional representa una apuesta importante de la directiva para corregir una de las zonas que más modificaciones ha sufrido en el arranque del proyecto de Almada. Y el mercado todavía guarda una última posibilidad. Con los movimientos realizados, América conserva un cupo de extranjero disponible, por lo que la directiva podría utilizarlo para realizar otra incorporación o registrar a algún futbolista que actualmente no aparece en la lista, como Víctor Dávila, dependiendo de las decisiones que tome el club antes del cierre definitivo.