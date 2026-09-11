Carín León cancela show en Las Vegas y fans enfurecen; ‘No les devuelvo su tiempo perdido’, dice el cantante

El concierto de Carín León en The Sphere de Las Vegas terminó en cancelación cuando cientos de seguidores ya ocupaban sus lugares y esperaban el inicio del espectáculo. La presentación del jueves 10 de septiembre era la cuarta de las siete fechas que el cantante sonorense programó como parte de su residencia “De Sonora para el mundo”. La noticia fue comunicada por el sistema de sonido del recinto, que informó a los asistentes que un problema de transporte había impedido que el artista llegara a Las Vegas. El público fue desalojado mientras algunos permanecieron en sus asientos, incrédulos ante la suspensión. Horas después, Carín León dio su propia explicación a través de redes sociales. El cantante aseguró que su traslado estaba previsto desde Hermosillo, Sonora, pero que el primer avión presentó una falla en los frenos después de que él y su equipo abordaron. Ante el problema, buscaron una segunda aeronave, que habría llegado entre las 16:30 y las 17:00 horas.

Sin embargo, el segundo avión también presentó una falla mecánica. De acuerdo con el intérprete, los pilotos y las autoridades correspondientes no autorizaron el despegue bajo esas condiciones, por lo que finalmente decidió no realizar el traslado. León afirmó que existen bitácoras, registros de vuelo y testimonios de los pilotos y personas que estuvieron en el aeropuerto para respaldar lo ocurrido.

“Estoy muy apenado”, expresó el cantante al reconocer que la cancelación afectó a personas que hicieron planes y gastos importantes para verlo. También admitió que una disculpa no podía compensar lo que sus seguidores habían invertido para asistir. “No les voy a devolver ni su tiempo ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros”, dijo León, quien sostuvo que la decisión estuvo relacionada con la seguridad y con circunstancias que escaparon de sus manos.

ENOJO EN FANS La explicación, sin embargo, no evitó el enojo de los asistentes. Algunos habían viajado desde otras ciudades de Estados Unidos y desde México, con gastos que incluyeron vuelos, hoteles, renta de automóviles, alimentos y días de trabajo. Una fanática procedente de Los Mochis, Sinaloa, relató que tomó dos vuelos para llegar a Las Vegas y cuestionó que la suspensión se anunciara cuando el público ya estaba dentro del recinto. Un seguidor de Arkansas contó que manejó alrededor de tres horas, rentó un automóvil, pagó hotel y canceló compromisos laborales para acudir al concierto. Otra asistente, procedente de Miami, aseguró que también había pagado avión y hospedaje y que se enteró de la cancelación una vez dentro de The Sphere. “No se vale jugar con todos nosotros porque estaba lleno”, reclamó una de las asistentes, mientras otro espectador cuestionó qué ocurriría con los gastos que no corresponden al boleto. Un fanático de Monterrey calificó lo ocurrido como una falta de consideración hacia quienes habían viajado para presenciar el espectáculo.

¿LA SOLUCIÓN? La fecha cancelada fue reprogramada para el 15 de septiembre de 2027. Los boletos de la función del 10 de septiembre serán válidos para esa presentación y quienes no puedan acudir podrán solicitar un reembolso en el punto donde adquirieron sus entradas, dentro del plazo establecido. La cancelación ocurre apenas unos días después de que Carín León hiciera historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar una residencia en The Sphere, una producción de gran escala que comenzó el 4 de septiembre con localidades agotadas.