Ximena López, joven desaparecida en Tlalpan, es localizada con vida tras 328 días en Puebla

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    Ximena López, joven desaparecida en Tlalpan, es localizada con vida tras 328 días en Puebla
    Ximena López Rosales fue localizada con vida en Puebla tras 328 días de búsqueda por su desaparición en CDMX. Fiscalía

Ximena López Rosales, de 17 años, fue localizada con vida en Puebla tras 328 días de búsqueda; recibió atención médica y psicológica.

Tras 328 días de búsqueda, Ximena López Rosales, joven de 17 años reportada como desaparecida en octubre de 2025, fue localizada con vida en Puebla el 9 de septiembre de 2026, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

La adolescente había sido vista por última vez el 16 de octubre de 2025 en la colonia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Desde entonces, autoridades capitalinas y de otras entidades participaron en las labores para determinar su paradero.

La Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX) informaron que el hallazgo fue resultado de un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

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XIMENA FUE LOCALIZADA CON VIDA EN PUEBLA

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, durante los meses de búsqueda se realizaron entrevistas, análisis de información, verificaciones, acciones territoriales y labores de inteligencia.

Las autoridades también mantuvieron comunicación con instituciones de al menos cinco entidades donde se establecieron líneas de búsqueda relacionadas con la joven, además de la colaboración con el Gobierno de México.

A estas acciones se sumaron jornadas para difundir su fotoboletín y la publicación de una recompensa por información que ayudara a localizarla.

“La continuidad de estas acciones y el intercambio de información entre las instituciones permitieron establecer líneas de búsqueda hasta localizar a Ximena en Puebla”, informó la Fiscalía.

¿CUÁNDO DESAPARECIÓ XIMENA LÓPEZ?

La desaparición de Ximena fue reportada el 16 de octubre de 2025, después de que su familia acudió al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, la joven habría acudido ese día a recoger a su hermano menor de la escuela, ubicada en la zona de Magdalena Petlacalco. Posteriormente regresó con él a su domicilio y salió para realizar algunas compras.

Después de ese momento, su familia dejó de tener información sobre su paradero.

La búsqueda se mantuvo durante casi 11 meses hasta que las autoridades lograron establecer una línea que permitió localizarla en Puebla.

RECIBE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA TRAS SER LOCALIZADA

Después del hallazgo, Ximena fue trasladada al CAIBP, donde recibió una valoración médica y psicológica.

La Fiscalía informó que también se realizó la entrevista correspondiente y que posteriormente tuvo un encuentro con sus padres, acompañado por personal especializado.

La institución señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias relacionadas con su ausencia.

Asimismo, la FGJ CDMX y la CBP-CDMX mantendrán el acompañamiento a Ximena y a su familia con el objetivo de garantizar su atención y protección.

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¿DÓNDE REPORTAR LA DESAPARICIÓN DE UNA PERSONA EN CDMX?

La Fiscalía y la Comisión de Búsqueda recordaron que, ante la desaparición de una persona, el reporte puede realizarse de inmediato a los teléfonos 55 5484 0430, 55 5484 0311 y 55 5658 1111.

También puede acudirse directamente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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