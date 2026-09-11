Sheinbaum dice que es ’exagerado’ el presupuesto de más de 40 mmdp del INE para elecciones de 2027

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria explicó que inicialmente el INE contempló una solicitud de 47 mil millones de pesos , cifra que estaría relacionada con la posibilidad de realizar una eventual revocación de mandato.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la solicitud presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, al considerar que los más de 40 mil millones de pesos planteados por el organismo resultan elevados para un año en el que no habrá elección presidencial.

Sheinbaum sostuvo que dicho ejercicio no podría llevarse a cabo durante 2027 debido a las disposiciones constitucionales. De acuerdo con su explicación, en caso de que se solicite una revocación de mandato, ésta correspondería hasta 2028 , por lo que ese escenario no debería incorporarse al cálculo presupuestal de 2027.

PRESIDENTA PLANTEA TOMAR COMO REFERENCIA EL GASTO DE 2024

Frente a la propuesta del INE, Sheinbaum planteó utilizar como referencia los recursos destinados al organismo durante las elecciones de 2024 y actualizar ese monto de acuerdo con la inflación acumulada.

La presidenta señaló que el proceso electoral de 2027 tendría características similares a los comicios de 2024, aunque reconoció que en la próxima elección se renovarán más gubernaturas. La principal diferencia, apuntó, es que no estará en juego la Presidencia de la República.

“Si nosotros hacemos un cálculo de cuántos recursos se ocuparon en el 2024, la elección pues es muy similar, aunque se eligen más gobernadores, pero es muy similar a la del 24; incluso ahora no hay elección a Presidenta de la República”, explicó.

Con ese criterio, la mandataria calculó que el presupuesto del INE para 2027 podría ubicarse alrededor de los 37 mil millones de pesos, una cantidad menor a los más de 40 mil millones contemplados en la solicitud del instituto.

· Solicitud inicial mencionada por Sheinbaum: 47 mil millones de pesos

· Estimación planteada por la presidenta: alrededor de 37 mil millones de pesos

· Referencia propuesta: presupuesto de 2024 más inflación

CÁMARA DE DIPUTADOS TENDRÁ LA DECISIÓN FINAL

Sheinbaum dejó claro que la cifra definitiva no dependerá exclusivamente del Ejecutivo federal. La Cámara de Diputados será la encargada de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que tendrá la última palabra sobre los recursos que recibirá el organismo electoral.

La discusión ocurre rumbo a un año electoral en el que se renovarán distintos cargos y gubernaturas, pero no la Presidencia de México. El monto destinado al INE forma parte de las decisiones presupuestarias que deberán definirse para el ejercicio fiscal de 2027.

La presidenta insistió en que su postura es tomar el gasto de 2024 como punto de comparación y realizar una actualización conforme al comportamiento de los precios.

“Desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 2024 más la inflación”, puntualizó.

El planteamiento abre la discusión sobre cuánto dinero requiere el INE para organizar las elecciones de 2027, particularmente frente a la diferencia entre los recursos solicitados y el monto que, según Sheinbaum, resultaría razonable al considerar el presupuesto utilizado durante los comicios presidenciales de 2024.