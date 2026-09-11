Caen 64% homicidios diarios en Chiapas desde diciembre de 2024: Secretariado de Seguridad

Durante La Mañanera del Pueblo , la funcionaria presentó el reporte de incidencia delictiva de la entidad, con información actualizada hasta el 31 de agosto de 2026. Para establecer el comparativo se tomó como punto de partida diciembre de 2024, mes en el que comenzó la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar .

El promedio diario de homicidios dolosos en Chiapas registró una disminución de 64% entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco , titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos muestran que el promedio diario pasó de 2.5 homicidios dolosos a 0.9 casos durante el periodo analizado. En la comparación anual, Figueroa Franco explicó que entre 2015 y 2023 los niveles se mantuvieron relativamente estables, aunque durante 2024 se presentó un incremento considerable.

BAJAN LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO

Al presentar el comportamiento de la incidencia delictiva, la titular del Secretariado Ejecutivo también reportó una reducción en los llamados delitos de alto impacto en Chiapas.

Según las cifras expuestas durante la conferencia, este indicador disminuyó 44% en el periodo analizado. En esta categoría se incluyen delitos como robo con violencia, extorsión, secuestro y feminicidio, entre otros ilícitos considerados relevantes para medir las condiciones de seguridad.

La funcionaria señaló que la reducción forma parte de una tendencia favorable en distintos indicadores delictivos de la entidad. El reporte, sin embargo, utiliza promedios diarios y datos preliminares para 2026, por lo que las cifras pueden presentar modificaciones posteriores conforme avance el proceso de actualización oficial.

En el comparativo anual, el promedio diario de homicidios también mostró una diferencia importante:

· 2024: 2.4 homicidios diarios

· 2026: 0.9 homicidios diarios, cifra preliminar

· Reducción: 63% en el comparativo señalado por Figueroa Franco

ROBO DE VEHÍCULO TAMBIÉN REGISTRA UNA BAJA

Otro de los indicadores que mostró una disminución fue el robo de vehículo. De acuerdo con el informe presentado por Marcela Figueroa, el promedio diario pasó de 4.1 casos a 1.3 durante agosto de 2026.

La variación representa una reducción de 68% en este delito, uno de los indicadores que forman parte del seguimiento de la incidencia delictiva en la entidad.

Los resultados fueron presentados mientras el gobierno estatal expone su estrategia de seguridad y compara los niveles actuales con los registrados al inicio de la administración de Eduardo Ramírez. El reporte abarca distintos periodos para identificar el comportamiento de los delitos y sus variaciones.

Con los datos disponibles hasta el 31 de agosto de 2026, Chiapas registra reducciones en homicidio doloso, delitos de alto impacto y robo de vehículo respecto a los periodos utilizados como referencia. La información presentada corresponde a los registros oficiales disponibles hasta esa fecha.