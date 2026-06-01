‘Es importante la denuncia de fraude señalada por Petro’: Sheinbaum sobre elecciones en Colombia

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal afirmó que las acusaciones relacionadas con posibles irregularidades deben ser escuchadas y analizadas por las instancias correspondientes. Aunque evitó emitir juicios definitivos sobre el proceso, destacó la importancia de que cualquier señalamiento sea investigado.

Las elecciones presidenciales de Colombia entraron en una nueva etapa de tensión política luego de que surgieran cuestionamientos sobre el proceso de conteo de votos tras la primera vuelta electoral. En medio de este escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , consideró relevante que las denuncias planteadas por el mandatario colombiano sean revisadas a profundidad.

Las declaraciones se producen después de que Colombia celebrara la primera vuelta de sus elecciones presidenciales de 2026, una jornada que dejó un resultado cerrado entre los dos principales contendientes y abrió el camino hacia una segunda vuelta electoral.

UNA ELECCIÓN CERRADA QUE TERMINARÁ EN SEGUNDA VUELTA

Los resultados oficiales mostraron una competencia sumamente reñida entre los candidatos que encabezaron la votación nacional. El aspirante Abelardo de la Espriella obtuvo el 43.73 por ciento de los sufragios, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40.91 por ciento.

La diferencia entre ambos fue inferior a tres puntos porcentuales, un margen que refleja la polarización política y la alta competitividad del proceso electoral colombiano. Ninguno de los candidatos logró superar el umbral necesario para obtener la presidencia en primera vuelta.

Como consecuencia, la legislación electoral establece la realización de una segunda ronda de votación, programada para dentro de tres semanas, donde los ciudadanos definirán quién ocupará la jefatura del Estado colombiano durante el próximo periodo presidencial.

La cercanía de los resultados ha incrementado la atención pública sobre cada etapa del proceso de conteo y validación de votos, convirtiendo la transparencia electoral en uno de los temas centrales del debate político nacional.

PETRO CUESTIONA EL PRECONTEO Y PIDE ACLARACIONES

Tras conocerse los resultados preliminares, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó públicamente sus reservas sobre el sistema de preconteo utilizado durante la jornada electoral.

El mandatario señaló que dicho mecanismo no tiene carácter vinculante ni valor jurídico definitivo dentro del sistema electoral colombiano, por lo que pidió cautela al interpretar los resultados iniciales difundidos al cierre de las casillas.

Además, Petro afirmó que habrían existido modificaciones recientes en el software de escrutinio utilizado para procesar la información electoral. Según sus declaraciones, estos cambios podrían haber impactado los registros durante los días previos a la votación.

Las acusaciones generaron reacciones inmediatas dentro del ámbito político colombiano, donde diversos sectores han solicitado claridad sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas empleadas durante el proceso electoral.

“Se debe llegar hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo sobre fraude”, expresó Sheinbaum al referirse a los señalamientos realizados por Petro.

MÉXICO LLAMA A RESPETAR LA DECISIÓN CIUDADANA

Durante su intervención, la presidenta mexicana reconoció que existe afinidad ideológica con algunas de las posiciones políticas defendidas por Gustavo Petro y por Iván Cepeda. Sin embargo, puntualizó que cualquier análisis debe realizarse respetando la voluntad expresada por la ciudadanía colombiana en las urnas.

Sheinbaum enfatizó que la prioridad debe ser garantizar que las instituciones electorales esclarezcan cualquier duda relacionada con el proceso y que los resultados finales reflejen con precisión la decisión de los votantes.

La mandataria sostuvo que el respeto a los mecanismos democráticos y la transparencia electoral son elementos fundamentales para fortalecer la confianza pública en cualquier sistema político.

Mientras tanto, Colombia se prepara para una segunda vuelta que promete ser una de las más observadas de los últimos años, tanto por la estrecha diferencia entre los candidatos como por el debate generado en torno a la integridad del proceso electoral.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN COLOMBIA

• Colombia utiliza un sistema de segunda vuelta cuando ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos válidos en la primera ronda.

• Las elecciones presidenciales colombianas suelen generar una alta participación ciudadana debido a la relevancia del cargo.

• El pre conteo electoral permite conocer tendencias preliminares, pero los resultados oficiales se determinan mediante procesos de escrutinio posteriores.

• Los sistemas tecnológicos de votación y conteo son cada vez más relevantes en los procesos electorales de América Latina.

• La transparencia electoral se ha convertido en uno de los temas más debatidos a nivel internacional en los últimos años.