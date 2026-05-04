‘Es tiempo de estar con el pueblo y a Ariadna Montiel le corresponde eso’: Sheinbaum

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    ‘Es tiempo de estar con el pueblo y a Ariadna Montiel le corresponde eso’: Sheinbaum
    Sheinbaum apoya a Ariadna Montiel como líder de Morena y rechaza señalamientos de corrupción, asegurando que se actuará conforme a la ley. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento de Ariadna Montiel en Morena y reiteró el compromiso con la honestidad y el combate a la corrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo al nombramiento de Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta de Morena, en un momento que calificó como clave para fortalecer los principios del movimiento.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que el liderazgo de Montiel deberá centrarse en consolidar valores como la honestidad, la soberanía y la cercanía con la ciudadanía. “Es tiempo de la honestidad, es tiempo de la defensa de la soberanía, es tiempo de estar con el pueblo”, afirmó.

El mensaje se da en un contexto de cuestionamientos recientes hacia funcionarios mexicanos, lo que ha intensificado el debate público sobre la integridad dentro de las estructuras políticas. Aun así, Sheinbaum insistió en que el proyecto mantiene una base sólida.

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RECHAZO A SEÑALAMIENTOS Y DEFENSA DEL PROYECTO

La presidenta rechazó que exista un problema estructural de corrupción dentro del movimiento, al considerar que los señalamientos forman parte de una estrategia política. Según dijo, se trata de una “campaña” impulsada por adversarios tras acusaciones surgidas desde Estados Unidos.

En ese sentido, enfatizó que su gobierno mantiene una postura clara frente a posibles irregularidades. “Si hay una persona, independientemente del partido político, que se demuestra que está vinculada con la corrupción o con la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía”, sostuvo.

La mandataria también defendió los resultados de la llamada Cuarta Transformación, destacando avances en la recaudación fiscal, la reducción de la pobreza y el financiamiento de programas sociales como indicadores de un manejo responsable de los recursos públicos.

· Defensa de la honestidad como eje político· Rechazo a acusaciones externas· Continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación

SIN IMPUNIDAD Y CON PRINCIPIOS REFORZADOS

Sheinbaum aseguró que no existe protección para ningún funcionario, independientemente de su afiliación política. Como ejemplo, mencionó casos en los que incluso integrantes de Morena han sido detenidos por su presunta participación en delitos.

Estas acciones, afirmó, reflejan que el combate a la impunidad se mantiene como una prioridad dentro de su administración. La presidenta insistió en que las instituciones, particularmente la Fiscalía, son las encargadas de determinar responsabilidades.

Finalmente, subrayó que el momento actual exige reforzar los principios del movimiento y mantener la cercanía con la ciudadanía. En sus palabras, el reto no solo es político, sino también ético, en un entorno donde la confianza pública se construye a partir de resultados y transparencia.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL CONTEXTO POLÍTICO

· El partido Morena se fundó en 2014 y en menos de una década se convirtió en la principal fuerza política en México

· La llamada Cuarta Transformación hace referencia a un cambio histórico equiparado con la Independencia, la Reforma y la Revolución

· En México, las conferencias matutinas presidenciales se han consolidado como un canal directo de comunicación política diaria

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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