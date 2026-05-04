Luisa María Alcalde explica la solicitud formal de extradición contra Rocha Moya; EU no acreditó urgencia

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    Luisa María Alcalde explica la solicitud formal de extradición contra Rocha Moya; EU no acreditó urgencia
    La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó las diferencias legales en la solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya y el papel de Estados Unidos en el proceso. VANGUARDIA/ARCHIVO

Luisa María Alcalde detalla por qué no procedió la solicitud de detención provisional contra Rocha Moya y qué falta para avanzar en el proceso de extradición

Durante la conferencia matutina, la nueva Consejera Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, explicó con precisión jurídica las diferencias entre una solicitud formal de extradición y una petición de detención provisional, en el contexto del caso relacionado con Rubén Rocha Moya.

Detalló que una solicitud formal implica una carga legal más robusta, ya que debe incluir elementos como la descripción del delito, pruebas suficientes, una orden de aprehensión vigente y documentación que cumpla con lo establecido en los tratados internacionales firmados entre México y Estados Unidos.

En contraste, la petición presentada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York corresponde a una solicitud de carácter provisional. Este tipo de recurso, explicó, exige acreditar una condición específica: la urgencia, entendida como el riesgo de fuga o la posibilidad de que se obstaculice el proceso judicial.

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FALTA DE ELEMENTOS Y SOLICITUD DE MÁS INFORMACIÓN

La funcionaria señaló que la Fiscalía General de la República concluyó que no se aportaron elementos suficientes para justificar dicha urgencia. En consecuencia, la solicitud no cumple, hasta el momento, con los requisitos necesarios para proceder conforme al marco legal vigente.

“Es necesario solicitar información adicional para acreditar la urgencia”, puntualizó la secretaria, al dejar claro que el proceso no ha sido descartado, sino que se encuentra en una etapa de revisión técnica y legal.

En este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado formalmente más información al gobierno de Estados Unidos. Será únicamente cuando se presenten pruebas suficientes que un juez de control en México podrá determinar si procede o no la detención provisional.

Un dato curioso en este tipo de procedimientos es que las solicitudes provisionales suelen resolverse con rapidez cuando se acredita urgencia; sin embargo, cuando este elemento no se demuestra, el proceso puede extenderse significativamente debido a la revisión detallada de la evidencia.

PRINCIPIOS LEGALES Y DEBIDO PROCESO EN EL CENTRO DEL CASO

La titular de Gobernación subrayó que ni la Fiscalía ni la Cancillería han emitido un juicio sobre la culpabilidad de las personas señaladas. Esto responde al principio de presunción de inocencia, uno de los pilares del sistema jurídico mexicano.

Además, advirtió que la difusión pública de información relacionada con el caso podría haber vulnerado el principio de confidencialidad, lo que abre un debate sobre el impacto mediático en procesos legales de carácter internacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alcalde-se-despide-de-morena-y-pide-unidad-ante-acusaciones-contra-rocha-JC20445480

“Será un juez quien determine cualquier medida cautelar, siempre con base en pruebas”, reiteró, al enfatizar que las decisiones no dependen de posturas políticas, sino del cumplimiento estricto de la ley y los tratados internacionales.

· Diferencia entre solicitud formal y provisional

· Necesidad de acreditar urgencia legal

· Intervención de autoridades mexicanas y extranjeras

En el fondo, el caso expone la complejidad de los procesos de extradición internacional, donde cada etapa requiere validaciones técnicas y jurídicas que pueden definir el rumbo de una investigación.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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