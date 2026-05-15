México rompe récords en Turismo... recibió 26.2 millones de visitantes internacionales en primer trimestre

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora , informó que durante marzo arribaron al país 9.37 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento de 11.9% respecto al mismo mes de 2025.

El turismo en México atraviesa una etapa histórica. Las cifras presentadas durante La Mañanera del Pueblo reflejan un crecimiento sostenido tanto en visitantes internacionales como en turismo nacional, confirmando que el país se mantiene como uno de los destinos más atractivos del mundo.

Además, 4.49 millones de esos viajeros fueron considerados turistas internacionales, es decir, personas que permanecieron al menos una noche en territorio mexicano. Esta cifra significó un crecimiento anual de 7.1%, consolidando una tendencia positiva para el sector.

“México está de moda”, afirmó Rodríguez Zamora durante la presentación de los indicadores turísticos correspondientes al primer trimestre del año, una frase que terminó marcando el tono del reporte federal.

EL TURISMO INTERNACIONAL DEJA MÁS DE 10 MIL MILLONES DE DÓLARES

Entre enero y marzo de 2026, el país recibió 26.2 millones de visitantes internacionales, cifra que superó en 10.2% los registros del mismo periodo del año anterior. Del total, 12.66 millones fueron turistas internacionales.

La derrama económica también reflejó el crecimiento del sector. Durante el primer trimestre, los visitantes internacionales dejaron ingresos por 10 mil 287 millones de dólares, fortaleciendo una de las industrias más importantes para la economía nacional.

El turismo de cruceros también registró números históricos. Solo en marzo, 1.30 millones de pasajeros llegaron a puertos mexicanos, un incremento de 14.9% frente a 2025.

La derrama económica derivada de los cruceristas alcanzó 113.82 millones de dólares durante ese mes, mientras que el acumulado trimestral llegó a 317 millones de dólares, 10% más que el año pasado.

“Estamos trabajando con ellos en la venta de artesanías, en incrementar la proveeduría local y también subir más talento mexicano en los barcos”, explicó la secretaria sobre la estrategia impulsada con las navieras internacionales.

EL TURISMO NACIONAL SIGUE SIENDO EL MOTOR DEL SECTOR

Aunque el crecimiento internacional ha llamado la atención, el turismo interno continúa siendo la principal fuerza económica del sector turístico mexicano.

Durante el primer trimestre de 2026, 25.8 millones de mexicanos realizaron viajes nacionales y se hospedaron en hoteles del país. La cifra representó un aumento de 147 mil turistas respecto al mismo periodo del año anterior.

“Siempre hemos dicho que el turismo nacional es el que llena nuestros destinos”, señaló Rodríguez Zamora al destacar la importancia del movimiento interno para hoteles, restaurantes y comercios locales.

La funcionaria también resaltó que el gobierno federal busca diversificar los mercados internacionales y reducir la dependencia histórica del turismo estadounidense.

En ese contexto, varios países registraron aumentos importantes en el envío de turistas hacia México:· España creció 34%· Colombia aumentó 23%· Italia registró 17%· Reino Unido alcanzó 16.4%· Francia subió 15.5%· Canadá incrementó 9.6%· Brasil avanzó 9.6%· Corea del Sur creció 6.2%

Uno de los casos más destacados fue el de Brasil, país que en apenas dos meses pasó del octavo al quinto lugar entre los mercados emisores de turistas hacia México.

TREN MAYA Y AEROPUERTOS TAMBIÉN REPORTAN CRECIMIENTO

El crecimiento turístico también se reflejó en la movilidad nacional. El Tren Maya reportó un incremento de 40% en pasajeros internacionales durante el primer trimestre del año.

Entre enero y marzo, el proyecto ferroviario movilizó a 32 mil 809 turistas extranjeros, una cifra que fortalece la apuesta turística del sureste mexicano.

Por otra parte, los 10 principales aeropuertos del país atendieron a 47.3 millones de pasajeros en el mismo periodo, superando por 65 mil viajeros las cifras registradas en 2025.

El comportamiento del sector turístico durante 2026 confirma que México mantiene un posicionamiento sólido en el mapa internacional, impulsado por la diversidad cultural, gastronómica y natural que continúa atrayendo visitantes de distintas regiones del mundo.