‘Todos a buscar el voto popular’... Sheinbaum propone que 500 diputados sean elegidos por votación directa

La mandataria enfatizó que el objetivo central es fortalecer la legitimidad democrática y garantizar que todos los aspirantes se sometan al escrutinio ciudadano. “Todos se deben someter a la elección popular, todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía”, afirmó al explicar el nuevo esquema.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , planteó un cambio relevante en el modelo de representación legislativa al proponer que los 500 diputados federales sean electos mediante votación directa , eliminando las listas partidistas utilizadas actualmente para asignar posiciones plurinominales. La iniciativa forma parte de su propuesta de Reforma Electoral , que será enviada al Senado el próximo lunes.

Sheinbaum subrayó que el cambio no busca concentrar el poder en una sola fuerza política, sino mantener la pluralidad del Congreso bajo un mecanismo más competitivo. “No se quiere un solo partido (...) es como está ahora, pero ya no hay listas, ya no es que el partido se pone de acuerdo”, expresó durante su exposición pública.

“Quien quiera mantener el privilegio de las listas, la gente los va a señalar”, subrayó la mandataria respecto a la forma en la que se elegían tradicionalmente a los diputados.

CÓMO FUNCIONARÍA LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

La propuesta mantiene el número total de 500 legisladores, con 300 diputados de mayoría relativa —electos por distrito— y 200 de representación proporcional, que seguirían asignándose según el porcentaje de votos obtenidos por cada partido político, aunque mediante un sistema que implicaría participación directa de candidatos en territorio.

De acuerdo con la explicación presidencial, una parte de las posiciones se asignaría conforme al resultado electoral comparativo entre partidos, mientras que la otra mitad se definiría mediante listas votadas directamente por la ciudadanía, eliminando el control exclusivo de las dirigencias partidistas sobre las candidaturas.

“El objetivo es reconocer la diversidad política; de acuerdo con la votación, todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto”, explicó la presidenta, al señalar que el modelo pretende equilibrar competencia electoral y proporcionalidad legislativa.

ALCANCE POLÍTICO Y ENVÍO DE LA INICIATIVA

Sheinbaum confirmó que la propuesta será enviada al Senado el lunes 3 de febrero, una vez concluidas las revisiones técnicas y jurídicas necesarias. La mandataria descartó modificaciones de fondo y sostuvo que el proyecto se mantendrá en los términos planteados originalmente.

La iniciativa forma parte de una serie de reformas que buscan modificar leyes electorales y reglas de representación política en México, lo que anticipa un debate legislativo amplio entre fuerzas políticas, especialistas y autoridades electorales.

En el contexto político nacional, la eliminación de listas plurinominales ha sido históricamente una demanda de distintos sectores ciudadanos que cuestionan la falta de vínculo directo entre algunos legisladores y el electorado.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS DIPUTADOS PLURINOMINALES

· La figura de representación proporcional en México existe desde 1977 como mecanismo para incluir minorías políticas

· Actualmente, los partidos definen el orden de las listas plurinominales sin votación directa ciudadana

· México tiene uno de los congresos más grandes de América Latina en proporción poblacional

· El sistema mixto busca equilibrar gobernabilidad con pluralidad política

La propuesta presidencial abre un nuevo debate sobre la forma en que se construye la representación democrática en el país, al plantear que todos los aspirantes al Congreso tengan que buscar el respaldo directo de los votantes en las urnas.