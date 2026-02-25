‘Todos a buscar el voto popular’... Sheinbaum propone que 500 diputados sean elegidos por votación directa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    ‘Todos a buscar el voto popular’... Sheinbaum propone que 500 diputados sean elegidos por votación directa
    Sheinbaum impulsa Reforma Electoral para elegir a los 500 diputados por voto directo, sin listas de partidos, manteniendo representación proporcional en el Congreso. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta para que los 500 diputados federales sean elegidos mediante voto popular directo, eliminando listas partidistas para plurinominales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó un cambio relevante en el modelo de representación legislativa al proponer que los 500 diputados federales sean electos mediante votación directa, eliminando las listas partidistas utilizadas actualmente para asignar posiciones plurinominales. La iniciativa forma parte de su propuesta de Reforma Electoral, que será enviada al Senado el próximo lunes.

La mandataria enfatizó que el objetivo central es fortalecer la legitimidad democrática y garantizar que todos los aspirantes se sometan al escrutinio ciudadano. “Todos se deben someter a la elección popular, todos tienen que presentarse frente a la ciudadanía”, afirmó al explicar el nuevo esquema.

Sheinbaum subrayó que el cambio no busca concentrar el poder en una sola fuerza política, sino mantener la pluralidad del Congreso bajo un mecanismo más competitivo. “No se quiere un solo partido (...) es como está ahora, pero ya no hay listas, ya no es que el partido se pone de acuerdo”, expresó durante su exposición pública.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

“Quien quiera mantener el privilegio de las listas, la gente los va a señalar”, subrayó la mandataria respecto a la forma en la que se elegían tradicionalmente a los diputados.

CÓMO FUNCIONARÍA LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

La propuesta mantiene el número total de 500 legisladores, con 300 diputados de mayoría relativa —electos por distrito— y 200 de representación proporcional, que seguirían asignándose según el porcentaje de votos obtenidos por cada partido político, aunque mediante un sistema que implicaría participación directa de candidatos en territorio.

De acuerdo con la explicación presidencial, una parte de las posiciones se asignaría conforme al resultado electoral comparativo entre partidos, mientras que la otra mitad se definiría mediante listas votadas directamente por la ciudadanía, eliminando el control exclusivo de las dirigencias partidistas sobre las candidaturas.

“El objetivo es reconocer la diversidad política; de acuerdo con la votación, todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto”, explicó la presidenta, al señalar que el modelo pretende equilibrar competencia electoral y proporcionalidad legislativa.

ALCANCE POLÍTICO Y ENVÍO DE LA INICIATIVA

Sheinbaum confirmó que la propuesta será enviada al Senado el lunes 3 de febrero, una vez concluidas las revisiones técnicas y jurídicas necesarias. La mandataria descartó modificaciones de fondo y sostuvo que el proyecto se mantendrá en los términos planteados originalmente.

La iniciativa forma parte de una serie de reformas que buscan modificar leyes electorales y reglas de representación política en México, lo que anticipa un debate legislativo amplio entre fuerzas políticas, especialistas y autoridades electorales.

En el contexto político nacional, la eliminación de listas plurinominales ha sido históricamente una demanda de distintos sectores ciudadanos que cuestionan la falta de vínculo directo entre algunos legisladores y el electorado.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS DIPUTADOS PLURINOMINALES

· La figura de representación proporcional en México existe desde 1977 como mecanismo para incluir minorías políticas

· Actualmente, los partidos definen el orden de las listas plurinominales sin votación directa ciudadana

· México tiene uno de los congresos más grandes de América Latina en proporción poblacional

· El sistema mixto busca equilibrar gobernabilidad con pluralidad política

TE PUEDE INTERESAR: Jornada laboral de 40 horas... la verdad sobre esta reforma ¿realmente beneficia a los trabajadores?

La propuesta presidencial abre un nuevo debate sobre la forma en que se construye la representación democrática en el país, al plantear que todos los aspirantes al Congreso tengan que buscar el respaldo directo de los votantes en las urnas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Plurinominales
Reforma Electoral

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

México: Imágenes de un país en guerra
El traslado inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y concluyó en Almoloya de Juárez bajo fuerte resguardo federal.

Bajo estricto blindaje, ingresan presuntos colaboradores de ‘El Mencho’ al penal del Altiplano
Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles

Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
Si cada vez que ves tu credencial para votar piensas “yo no soy así”, no eres la única persona.

Si no me gusta cómo salgo en la foto de mi INE, ¿puedo pedir que me tomen otra?
La intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ suma un nuevo galardón a su carrera con el reconocimiento otorgado por Billboard.

Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música
La federación portuguesa mantiene monitoreo sobre las condiciones de seguridad en México.

FMF confirma partido México vs Portugal en el Estadio Banorte pese a situación de seguridad