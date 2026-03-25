Escondió alumno en funda de guitarra arma con la que asesinó a dos maestras: fiscal

En entrevista para MVS Noticias, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que esta maniobra le permitió el pasado martes ingresar al plantel privado sin levantar sospechas, y minutos después perpetrar la agresión que las autoridades califican como atípica y sin precedentes en el estado.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que el adolescente Osmar utilizó una funda de guitarra para ocultar y trasladar el fusil de asalto AR-15 con el que atacó y privó de la vida a sus maestras en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas.

“Es una arma larga, R15 como se le conoce, que lleva de su domicilio a la escuela en una funda de guitarra. Al momento de entrar a la institución pues prácticamente la saca y la acciona”, precisó Torres Piña.

El funcionario informó que el arma utilizada es ilegal, ya que tras realizar las consultas pertinentes ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones locales, se confirmó que el rifle no cuenta con registro oficial.

Indicó que el estudiante, de 15 años de edad, declaró en las primeras entrevistas que tomó el armamento de su propio domicilio, donde convivía con su madre y su padrastro, este último presuntamente integrante de una corporación federal.

Al hacer la reconstrucción de los hechos, apoyado en el análisis del sistema de videovigilancia escolar (DVR), indicó que las grabaciones revelan que el ataque fue directo contra las maestras.

“Una de ellas (María del Rosario) fue encontrada de espaldas en el mostrador; es a la primera que le disparó y la impacta en la nuca, ella pierde la vida al instante”, explicó Torres Piña.

Después, prosiguió, el agresor disparó ráfagas hacia la segunda docente, identificada como Tatiana, quien intentó refugiarse debajo del mostrador, pero fue alcanzada por al menos siete impactos de bala.

“Una ráfaga en la nuca, después hace otras ráfagas que impactan en la pared y posteriormente es atacada la mujer que estaba detrás del mostrador y esto, finalmente, pues termina con la vida de su maestra; es lo que se tiene de los propios videos que se ha revisado del propio DVR que cuenta la institución”, agregó.

El Fiscal subrayó que el adolescente ya contaba con publicaciones en redes sociales realizadas hasta nueve horas antes del ataque, material que está siendo cotejado para determinar la motivación exacta del crimen.

Refirió que las autoridades buscan recuperar el dispositivo móvil del alumno para profundizar en su historial digital.

“Un hecho como este no lo habíamos registrado en el estado”, enfatizó el funcionario.

Con las evidencias recabadas, la Fiscalía logró la judicialización del caso y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

De acuerdo con fuentes locales, Osmar “N” fue llevado a Morelia para seguir con su proceso legal; sin embargo, debido a su condición de menor de edad, el agresor podría enfrentar una pena máxima de apenas tres años de internamiento, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El pasado martes, personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se reunió con familiares de las maestras para brindar acompañamiento y atención psicológica.

La investigación continúa abierta para determinar la responsabilidad de los adultos que permitieron que un arma de guerra estuviera al alcance del estudiante dentro de su hogar.