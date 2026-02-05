Escondió edil de Tequila su declaración patrimonial

México
/ 5 febrero 2026
    En 2023, cuando era regidor, dijo en su declaración patrimonial tener ingresos por compraventa de caballos. TOMADA DE REDES

Es el único funcionario del Ayuntamiento cuya declaración no aparece en el portal de transparencia

El morenista Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, que fue detenido por extorsión y vínculos con el crimen organizado, omitió hacer pública su declaración patrimonial.

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tequila, Rivera Navarro fue el único funcionario municipal que no tiene disponible la versión pública de su declaración patrimonial.

TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT

A la par, los otros tres colaboradores de Rivera detenidos -Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas- testaron en sus declaraciones patrimoniales los rubros de ingresos y otros temas económicos.

En el propio portal aparece una leyenda que justifica que no sean públicas las declaraciones patrimoniales, pues “contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia”.

“Se hace del conocimiento que no se cuenta con la autorización expresa de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del gobierno municipal de Tequila, ya que contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia, cuya titularidad corresponde única y exclusivamente a ellos, aunado a lo anterior no se cuenta con el consentimiento expreso de los mismos para hacer pública su declaración.

“No obstante lo anterior en aras del principio de ‘Transparencia’ se publica en un apartado especial el estado que guarda la entrega de las declaraciones patrimoniales hecha por los servidores públicos municipales ante este Órgano de Control Interno en sus diferentes modalidades del ejercicio en curso”.

DIJO DEDICARSE A COMPRAVENTA DE CABALLOS

En 2023, cuando se desempeñaba como regidor de Morena, Rivera Navarro señaló en su declaración patrimonial tener ingresos por 72 mil 733 pesos, de los cuales 30 mil correspondían a la compra y venta de caballos.

En ese documento, dijo haber estudiado la Licenciatura en Derecho, ser soltero y tener su domicilio en la colonia Tequila.

