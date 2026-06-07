Estados Unidos y Canadá: los epicentros que marcarán el Mundial 2026

Estados Unidos y Canadá: los epicentros que marcarán el Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El Mundial 2026 tendrá en Estados Unidos y Canadá a dos de sus grandes protagonistas, con 13 sedes, 91 partidos, ciudades multiculturales, sabores locales y selecciones que llegan con presión, dudas e ilusión

Deportes
/
COMPARTIR

El Mundial 2026 no sólo se jugará en estadios: también se vivirá en ciudades que funcionan como retrato político, cultural, deportivo y gastronómico de Norteamérica. Estados Unidos y Canadá concentrarán 91 de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en los grandes epicentros de la Copa del Mundo más grande de la historia.

Estados Unidos aportará 11 sedes: Atlanta Stadium, Boston Stadium, Dallas Stadium, Houston Stadium, Kansas City Stadium, Los Angeles Stadium, Miami Stadium, New York New Jersey Stadium, Philadelphia Stadium, San Francisco Bay Area Stadium y Seattle Stadium. Canadá, por su parte, recibirá partidos en Toronto Stadium y Vancouver Stadium. En total, la Unión Americana albergará 78 encuentros, mientras que territorio canadiense tendrá 13.

La ruta mundialista atravesará algunas de las zonas urbanas más influyentes del continente. Nueva York supera los 8.5 millones de habitantes; Los Ángeles ronda los 3.8 millones; Houston alcanza los 2.3 millones; Filadelfia rebasa el millón y medio, y Dallas se acerca a 1.3 millones. A ellas se suman Atlanta, Boston, Miami, Seattle, Kansas City y San Francisco, ciudades con identidades muy distintas, pero unidas por la magnitud del evento. En Canadá, Toronto rebasa los 7 millones de habitantes en su zona metropolitana y Vancouver supera los 3 millones, dos centros clave para entender el peso multicultural del país.

https://vanguardia.com.mx/deportes/de-coahuila-para-el-mundo-carlos-acevedo-y-jorge-sanchez-representan-a-torreon-en-el-mundial-2026-con-el-tricolor-AK21183535

El Mundial también se jugará desde la mesa. Atlanta llegará con el sello del pollo frito sureño; Boston, con la clam chowder; Dallas y Houston, con el barbecue y el tex-mex; Kansas City, con sus costillas ahumadas; Los Ángeles, con tacos y cocina coreana; Miami, con el sándwich cubano; Nueva York y Nueva Jersey, con pizza y bagels; Filadelfia, con el cheesesteak; San Francisco, con el sourdough; Seattle, con café y salmón; Toronto, con el peameal bacon sandwich, y Vancouver, con el sushi como símbolo de ciudad portuaria y multicultural.

El contexto político también rodeará al torneo. Estados Unidos llegará bajo la presidencia de Donald Trump, actual mandatario número 47 del país, con una corriente republicana marcada por el conservadurismo, el nacionalismo, el control migratorio, el proteccionismo económico y una agenda de seguridad fronteriza. Canadá, en cambio, será anfitrión bajo el gobierno del primer ministro Mark Carney, líder del Partido Liberal desde marzo de 2025, dentro de un sistema de monarquía parlamentaria y con una visión de centro a centroizquierda enfocada en diversidad, soberanía, competitividad económica y políticas públicas progresistas.

$!Estados Unidos y Canadá llegarán al Mundial 2026 con planteles competitivos, presión de anfitriones y cuentas pendientes en Concacaf.
Estados Unidos y Canadá llegarán al Mundial 2026 con planteles competitivos, presión de anfitriones y cuentas pendientes en Concacaf. FOTO: ESPECIAL

En la cancha, Estados Unidos llega con una mezcla de ilusión y dudas. La llegada de Mauricio Pochettino elevó las expectativas, pero no borró los golpes recientes: la derrota 1-0 ante Panamá en la Semifinal de la Concacaf Nations League 2024-25 y el 2-1 frente a Canadá en el duelo por el tercer lugar dejaron a la selección de las barras y las estrellas fuera del podio, después de haber dominado las primeras tres ediciones del torneo.

Aun así, el equipo estadounidense conserva argumentos para ilusionarse. Su victoria 4-2 sobre Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League mostró pegada, talento y margen de crecimiento. El reto será convertir nombres como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna y Folarin Balogun en una selección con identidad, oficio y carácter para competir bajo la presión de jugar en casa.

Canadá, por su parte, llega con señales de madurez competitiva. Bajo el mando de Jesse Marsch, la selección de la hoja de maple firmó uno de sus triunfos más simbólicos al vencer 2-1 a Estados Unidos en el SoFi Stadium, con gol decisivo de Jonathan David, resultado que le dio el tercer lugar de la Nations League y confirmó que ya no es una revelación de Concacaf, sino un rival capaz de competirle de frente a cualquiera.

$!La Copa del Mundo 2026 tendrá en Estados Unidos y Canadá dos de sus grandes centros de actividad, con 13 sedes entre ambos países.
La Copa del Mundo 2026 tendrá en Estados Unidos y Canadá dos de sus grandes centros de actividad, con 13 sedes entre ambos países. FOTO: ESPECIAL

Sin embargo, también carga heridas recientes. La eliminación ante Guatemala en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025, tras empatar 1-1 y caer 6-5 en penales, expuso problemas de control emocional y profundidad de plantel. Aun así, Canadá llegará al Mundial 2026 con figuras como Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan e Ismaël Koné, además de una generación que ya vivió Qatar 2022 y ahora quiere convertir la localía en algo más que una postal histórica.

Estados Unidos y Canadá no sólo serán anfitriones. Serán parte del relato central de un Mundial que mezclará futbol, política, migración, gastronomía, turismo y presión deportiva. En 2026, Norteamérica no sólo abrirá sus estadios: abrirá también una ventana para entender cómo se vive el futbol en dos países que quieren transformar su papel dentro del mapa mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol
Copa Mundial de la FIFA
Organizaciones
FIFA
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El papa León XIV llega a CEDIA 24 Horas, un centro integral de apoyo a personas sin hogar, en Madrid, España, en el primer día de su visita apostólica de siete días a la península ibérica y las Islas Canarias.

Por la mañana amén, por la tarde ron, ¿es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny?
Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del alcalde de Cuautla.

Ratifican prisión a Jesús Corona, alcalde de Cuautla

Académicos en derecho constitucional señalaron que el principal trabajo de un diputado local consiste en legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía desde el Congreso del Estado.

¿Qué puede prometer realmente un diputado? Especialistas llaman a revisar propuestas rumbo a la elección en Coahuila
Se informó que dependiendo de los lugares de votación se les podrá dar hasta dos horas a los trabajadores para que vayan y ejerzan su derecho al voto.

Empresas darán facilidades a los trabajadores para que acudan a votar en Saltillo
La pareja pareció hacerse oficial en Instagram en julio de 2024 con una foto en el Festival de Glastonbury.

Dua Lipa, Callum Turner y la inspiración ‘vintage’ de su boda
La Beca Rita Cetina se ha convertido en un respiro económico fundamental para millones de familias con estudiantes.

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo suspenden los pagos y qué día cae el próximo depósito?
Final. El anuncio oficial llegó después de días de especulaciones y de la atención mediática que rodeó a la intérprete a su regreso a la Ciudad de México.

¡Se acabó el amor! Confirman Kenia Os y Peso Pluma su truene como pareja
Las instituciones presentaron un portafolio de cuatro nuevos productos financieros diseñados para incorporar los trayectos

Inbursa y Aeroméxico lanzan nuevo portafolio de tarjetas de viaje respaldado por Mastercard