Tras triunfo en Coahuila, Alito Moreno propone alianza PRI-PAN-MC para enfrentar a Morena en 2027

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó al PAN y al Movimiento Ciudadano a construir una gran alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027, al asegurar que sólo mediante una coalición será posible competir con éxito frente a Morena y generar equilibrios en el Congreso de la Unión. En entrevista con Azucena Uresti, el dirigente priista sostuvo que los partidos de oposición deben dejar de lado los cálculos electorales y priorizar un proyecto común enfocado en el país.

“Tenemos que pensar en México, no en cálculos políticos electorales para un partido. Si construimos un gran frente opositor vamos a ser más competitivos, le vamos a ganar el Congreso a Morena y habrá equilibrio en este país”, afirmó. Moreno destacó los resultados obtenidos por el PRI en Coahuila, donde aseguró que quedó demostrada la capacidad del partido para competir y ganar elecciones, incluso sin coaliciones. Señaló que el desempeño electoral del tricolor contrastó con los resultados obtenidos por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en la entidad. El líder priista cuestionó la conveniencia de que los partidos opositores compitan por separado en futuras elecciones, particularmente en estados como Chihuahua y Coahuila, al advertir que la división del voto sólo favorecería a Morena.

Asimismo, defendió la legitimidad de los recientes resultados electorales en Coahuila y rechazó las acusaciones de irregularidades. Afirmó que la elección se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y con una participación ciudadana superior al 50 por ciento. Durante la entrevista, Moreno también lanzó fuertes críticas contra Morena, al que acusó de fomentar la corrupción, la impunidad y de mantener vínculos con el crimen organizado, afirmaciones que no presentó acompañadas de pruebas durante la conversación. Respecto a las elecciones de 2027, el dirigente del PRI aseguró que una eventual alianza entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano permitiría competir con posibilidades de triunfo en las 17 gubernaturas que estarán en juego. Incluso estimó que una coalición de ese tipo tendría condiciones para ganar en al menos 12 entidades. Entre los estados donde visualizó mayores oportunidades para una alianza opositora mencionó Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Colima, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. No obstante, reconoció que si las fuerzas opositoras acuden divididas a los comicios, Morena tendría amplias posibilidades de ampliar su presencia territorial y obtener triunfos en la mayoría de las gubernaturas en disputa. Finalmente, Moreno insistió en que el PRI mantiene disposición para construir acuerdos con otras fuerzas políticas, aunque aseguró que el partido también está preparado para competir por cuenta propia en los 300 distritos electorales y en las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027.

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