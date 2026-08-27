Esposa de Fernando Farías denuncia persecución en Hermosillo y pide protección ante temor por su seguridad

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto líder de una red de huachicol fiscal, denunció públicamente que fue seguida por una camioneta tipo van blanca al llegar a Hermosillo, Sonora, y solicitó medidas de protección ante el temor por su seguridad. La denuncia fue difundida mediante un video publicado el miércoles 26 de agosto, en el que Gámez relató que el vehículo la habría seguido desde el residencial donde vive hasta la carretera Internacional a Nogales. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que buscaba establecer contacto con ella para conocer directamente lo ocurrido.

FISCALÍA DE SONORA BUSCÓ CONTACTAR A MÓNICA GÁMEZ La FGJE señaló que, al momento de emitir su posicionamiento, Gámez Grijalva no había presentado una denuncia formal por los hechos denunciados públicamente. La institución informó que realizaba acciones para localizarla y recabar su testimonio. Una vez que se conocieran las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, se formalizara la denuncia, se realizaría un análisis de riesgo para determinar si correspondía otorgarle alguna medida de protección conforme a derecho. “La Fiscalía reitera su disposición para atender cualquier situación que pueda representar un riesgo para la integridad y seguridad de las personas”, indicó la dependencia.

GÁMEZ RELATA CÓMO HABRÍA OCURRIDO EL SEGUIMIENTO En el video difundido el miércoles, Gámez explicó que acababa de llegar a Hermosillo y que posteriormente se trasladó en su vehículo hacia la casa de sus padres. Según su relato, una camioneta blanca comenzó a seguirla desde las inmediaciones del residencial donde vive. Señaló que el vehículo se mantuvo a distancia y posteriormente se acercó cuando circulaba por la carretera Internacional a Nogales. Gámez afirmó que, al percatarse de la situación, realizó un cambio de carril y el vehículo tomó un retorno para regresar en dirección a Hermosillo. En su mensaje inicial, solicitó a las autoridades estatales que le proporcionaran seguridad o medidas cautelares debido al temor generado por el presunto seguimiento. MÓNICA GÁMEZ YA PRESENTÓ UNA DENUNCIA ANTE AUTORIDADES DE SONORA Durante una entrevista concedida este jueves a Azucena Uresti, Gámez proporcionó más detalles sobre el incidente y aseguró que posteriormente acudieron a su domicilio agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal del Ministerio Público y representantes de la Fiscalía de Sonora. La mujer señaló que finalmente presentó una denuncia y entregó material de cámaras de seguridad que permitiría establecer la hora en que pasó por determinados puntos y obtener imágenes del vehículo que, según su versión, la siguió. Gámez también indicó que observó a dos personas a bordo de la camioneta. De acuerdo con su relato, las autoridades le informaron que realizarían las investigaciones correspondientes para identificar a quienes viajaban en el vehículo.

MÓNICA GÁMEZ SEÑALA QUE VIVIÓ UNA SITUACIÓN SIMILAR EL AÑO PASADO Durante la entrevista, Gámez relacionó el episodio con una situación que, según afirmó, experimentó en agosto de 2025, cuando su esposo se encontraba prófugo. Explicó que, después de ser trasladada desde el aeropuerto hasta su domicilio, tomó su automóvil para dirigirse a casa de su madre y posteriormente recoger a sus hijos. Fue entonces cuando, según su versión, observó una camioneta blanca en una zona cercana a su residencia donde no existen controles de acceso estrictos. Gámez relató que el vehículo permaneció detenido aproximadamente un minuto o minuto y medio antes de comenzar a seguirla. Al dirigirse hacia el lugar donde viven sus padres, afirmó que la camioneta continuó detrás de ella a cierta distancia. Posteriormente realizó un cambio brusco de carril y, de acuerdo con su relato, el vehículo tomó el primer retorno y regresó hacia Hermosillo.

AUTORIDADES OFRECIERON VIGILANCIA Al ser cuestionada sobre si las autoridades le habían proporcionado vigilancia, Gámez respondió que le ofrecieron seguridad en caso de que tuviera que salir de su domicilio. Explicó que, por el momento, no tenía previsto salir, pero que recibió la indicación de avisar a las autoridades si necesitaba hacerlo para que personal de seguridad acudiera a su vivienda y la acompañara. “Si sales, nos avisas para mandarte seguridad”, relató Gámez que le indicaron las autoridades. La Fiscalía de Sonora mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de las personas que viajaban en la camioneta señalada por Gámez.

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