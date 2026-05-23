Esposo de Blanca Adriana exige justicia tras encontrarla sin vida en Tlaxcala: ‘solo quería verse mejor’

La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer de 37 años que acudió a una clínica estética en Puebla para realizarse un procedimiento quirúrgico, concluyó con el hallazgo de su cuerpo en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, después de varios días de búsqueda encabezada por familiares y autoridades. Su esposo, Florencio Ramos Sánchez, confirmó públicamente el fallecimiento y pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades contra quienes resulten involucrados. El caso generó atención nacional luego de que familiares difundieran en redes sociales videos, fotografías y mensajes de búsqueda tras la desaparición de la mujer ocurrida el pasado 18 de mayo, cuando ingresó a la llamada “Detox Clínica”, ubicada en Puebla.

‘HUBIÉRAMOS QUERIDO ENCONTRARLA CON VIDA’: ESPOSO DE BLANCA ADRIANA Después de acudir ante autoridades ministeriales para realizar trámites relacionados con la identificación del cuerpo, Florencio Ramos habló con medios de comunicación y confirmó que las autoridades ya les habían notificado oficialmente el fallecimiento de Blanca Adriana. “Ya nos confirmaron el deceso y pues ahorita estamos haciendo todavía trámites, pero yo quise salir a darle las gracias porque, pues, gracias a eso también se logró todo esto. A las autoridades que apoyaron y toda la sociedad estamos más que agradecidos”, declaró. El esposo de Blanca Adriana señaló que la familia mantenía la esperanza de encontrarla con vida durante los días que permaneció desaparecida. “No es lo que hubiéramos querido, hubiéramos querido encontrarla con vida, sin embargo, pues no es así”, expresó. Florencio Ramos también pidió que el caso no quede impune y advirtió que situaciones similares podrían repetirse contra otras familias si no se esclarecen los hechos. “Pues no queda impune esta situación y no nomás porque es mi familia, sino porque no se vale, ¿no? Ahorita soy yo, no es mi familia, al rato puede ser la de cualquiera y esto no debe ser”, afirmó. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para continuar las investigaciones y actuar conforme a derecho. “Ojalá y, pues, investigue, haga su trabajo la autoridad y pues, que Dios los bendiga también a ellos porque no entiendo por qué hacen este tipo de cosas”, agregó.

BLANCA ADRIANA ACUDIÓ A UNA CLÍNICA ESTÉTICA EN PUEBLA ‘PARA VERSE MEJOR’ De acuerdo con el relato de Florencio Ramos, ambos acudieron inicialmente a la clínica para solicitar informes sobre procedimientos estéticos. Sin embargo, en el establecimiento les ofrecieron realizar el procedimiento el mismo día. Según explicó, Blanca Adriana ingresó al lugar presuntamente para someterse a una liposucción. En entrevista con TELEDIARIO Puebla durante los primeros días de búsqueda, el esposo relató que su esposa únicamente buscaba mejorar su apariencia física. “Solo quería verse mejor”, declaró entonces. Florencio Ramos señaló que personal del establecimiento le pidió salir para comprar medicamentos, vendas y otros artículos relacionados con el procedimiento médico. Cuando regresó al inmueble, aseguró que ya no encontró a su esposa ni al personal que se encontraba en la clínica. “Es muy desesperante”, declaró mientras continuaban los operativos de búsqueda y permanecía activa la ficha de localización emitida por autoridades poblanas. VIDEOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD IMPULSARON LA INVESTIGACIÓN Tras la denuncia presentada por familiares, comenzaron a difundirse videos de cámaras de seguridad en los que presuntamente se observa a varias personas trasladando a Blanca Adriana inconsciente fuera del establecimiento. Las grabaciones también muestran movimientos de vehículos vinculados con la investigación ministerial. La Fiscalía General del Estado de Puebla identificó como personas de interés a Diana Alejandra Palafox Romero y Carlos Quezada Palafox, presuntamente relacionados con el funcionamiento de la clínica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre detenciones relacionadas con el caso. ENCUENTRAN SIN VIDA A BLANCA ADRIANA EN TLAXCALA Días después de la desaparición, autoridades localizaron el cuerpo de una mujer en una zona de riego del municipio de Atltzayanca, en Tlaxcala. Posteriormente, las autoridades informaron que las características físicas coincidían con las de Blanca Adriana Vázquez Montiel. La identificación incluyó tatuajes, señas particulares y prendas de vestir reportadas previamente por familiares en la ficha de búsqueda difundida en Puebla. La Fiscalía de Puebla informó que mantiene coordinación con autoridades de Tlaxcala para integrar la carpeta de investigación y determinar las causas de la muerte.

REALIZAN INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CLÍNICA DONDE DESAPARECIÓ El caso también derivó en investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la llamada “Detox Clínica”. Reportes periodísticos señalaron que el establecimiento presuntamente realizaba procedimientos quirúrgicos sin cumplir con requisitos oficiales. Además, medios locales documentaron que Diana Alejandra Palafox Romero no aparecería registrada como especialista en cirugía plástica en plataformas oficiales de consulta profesional. Las autoridades investigan posibles delitos relacionados con ejercicio ilegal de la medicina, desaparición y ocultamiento de información. Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Puebla realizó cateos e inspecciones en inmuebles vinculados con el caso mientras continúan las investigaciones ministeriales.

REDES SOCIALES Y DIFUSIÓN PÚBLICA MANTUVIERON ACTIVA LA BÚSQUEDA DE BLANCA ADRIANA La desaparición de Blanca Adriana generó una amplia movilización en redes sociales, donde familiares, amigos y usuarios compartieron imágenes y videos relacionados con el caso. Las publicaciones incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad donde presuntamente se observa el traslado de la mujer después del procedimiento estético.

La difusión del caso también provocó llamados públicos para revisar las condiciones en las que operan clínicas estéticas y establecimientos que ofrecen procedimientos quirúrgicos o tratamientos médicos. Familiares de Blanca Adriana agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda y reiteraron su exigencia para que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente los hechos. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que las investigaciones permanecen abiertas y que continúan las diligencias ministeriales, periciales y forenses relacionadas con el caso.

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