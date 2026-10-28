‘Está mal informada’... Sheinbaum responde a Le Pen por declaración de ‘mexicanización’ por cárteles en Francia

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum consideró que las declaraciones de la dirigente francesa parten de una percepción equivocada sobre México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la política francesa Marine Le Pen, quien advirtió que no permitirá la “mexicanización” de Francia en referencia a la presencia de cárteles y organizaciones criminales. La mandataria mexicana rechazó esa comparación y defendió los valores que, dijo, caracterizan a la sociedad mexicana.

La titular del Ejecutivo agregó que estos principios hacen falta en distintas partes del mundo y sostuvo que forman parte de la vida social mexicana. Su respuesta se produjo después de que Le Pen utilizara el término durante un mitin político en el que presentó sus planteamientos sobre seguridad, migración y soberanía nacional.

“Está mal informada porque la mexicanización que debería llegar a todo el mundo es la de los valores del pueblo de México: la de la honestidad, el amor, la solidaridad, la fraternidad”, dijo la presidenta.

¿QUÉ DIJO MARINE LE PEN SOBRE LA “MEXICANIZACIÓN”?

Marine Le Pen encabezó su primer gran mitin de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de Francia de 2027, previstas para el 18 de abril, de acuerdo con la información proporcionada.

Durante el acto, la dirigente de ultraderecha prometió endurecer los controles fronterizos, expulsar a migrantes que cometan delitos y aumentar las penas para quienes agredan a agentes de la autoridad. También planteó una estrategia más severa contra las organizaciones criminales.

“No dejaremos que Francia caiga en la ‘mexicanización’ con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales, considerándolas terroristas”, afirmó.

La declaración generó una respuesta de Sheinbaum, quien cuestionó que se utilice el nombre de México como referencia para describir el avance de la delincuencia organizada en otro país.

En su discurso, Le Pen también defendió cambios en las condiciones para obtener o conservar la nacionalidad francesa. “la nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece”, expresó, al tiempo que prometió establecer un principio de prioridad nacional.

SEGURIDAD, FRONTERAS Y SOBERANÍA, EJES DE SU CAMPAÑA

El mitin de Le Pen estuvo centrado en los temas de seguridad, migración y soberanía, ejes recurrentes de su propuesta política. La dirigente busca posicionarse rumbo a su cuarta tentativa de llegar a la presidencia francesa.

Durante su intervención, relacionó su discurso con los recientes episodios de vandalismo y saqueos registrados en Francia, que, según su planteamiento, refuerzan la necesidad de recuperar el control del orden público.

“Os propongo el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad”, declaró ante más de 8 mil asistentes, según la información difundida sobre el encuentro.

Le Pen también prometió combatir la inmigración ilegal, reforzar las fronteras y recuperar la soberanía militar. Su mensaje estuvo acompañado de consignas de sus simpatizantes, entre ellas “Marine presidenta”.

La dirigente utilizó referencias históricas vinculadas con Juana de Arco, figura asociada con la resistencia francesa y retomada durante años por sectores de la derecha nacionalista como símbolo de identidad y orgullo nacional.

DATOS CLAVE SOBRE LA POLÉMICA

· Respuesta mexicana: Sheinbaum cuestionó la comparación entre México y el avance de los cárteles en Francia.

· Frase de Le Pen: “No dejaremos que Francia caiga en la ‘mexicanización’ con los cárteles”.

· Propuestas: endurecer las fronteras, expulsar a migrantes que delincan y aumentar las penas por agresiones contra autoridades.

· Elecciones francesas: la primera vuelta presidencial está prevista para el 18 de abril de 2027, según la información proporcionada.

· Mensaje de Sheinbaum: la presidenta defendió la honestidad, el amor, la solidaridad y la fraternidad como valores del pueblo mexicano.