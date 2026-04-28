$!‘El Jardinero’: así operaba el millonario fraude de tiempos compartidos del operador del CJNG

Después de una operación de fuerzas especiales en Nayarit, Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, miembro de alto perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue arrestado el lunes. Esta persona no es desconocida; ya había sido identificada previamente por Estados Unidos como una estafadora a través de la venta de tiempos compartidos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención. De acuerdo con la información oficial, el detenido contaba con una orden de aprehensión en México y también era requerido por autoridades de Estados Unidos, que han solicitado su extradición. Antes de su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su localización.

DEPARTAMENTO DEL TESORO SEÑALÓ A ‘EL JARDINERO’ COMO LÍDER DE RED FRAUDULENTA DE TIEMPOS COMPARTIDOS Audias Flores Silva había sido recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual lo identificó como presunto líder de una red de fraude vinculada con la venta de tiempos compartidos en Nayarit. Las autoridades estadounidenses lo consideraban además como una figura relevante dentro de la estructura del CJNG, incluso señalado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de dicha organización criminal. IDENTIFICAN ESTRUCTURA DE LA RED DE FRAUDE TIEMPOS COMPARTIDOS LIDERADA POR ‘EL JARDINERO’ De acuerdo con las investigaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos, Flores Silva operaba mediante una red que incluía lugartenientes encargados de recaudar recursos obtenidos a través de centros de llamadas fraudulentas. Entre los nombres identificados se encuentran Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin”. El esquema consistía en contactar principalmente a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría personas adultas mayores, para ofrecer servicios relacionados con tiempos compartidos en destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit. Según los reportes, la organización obtenía datos personales de potenciales víctimas mediante colaboradores en complejos turísticos. Con esta información, realizaban llamadas telefónicas o enviaban correos electrónicos haciéndose pasar por agentes de ventas, abogados o representantes de empresas del sector turístico, inmobiliario o financiero.

MODUS OPERANDI DE ESQUEMA FRAUDULENTO DE TIEMPOS COMPARTIDOS Las autoridades detallaron que las personas involucradas en el esquema contaban con dominio del idioma inglés y simulaban operar desde Estados Unidos, lo que facilitaba generar confianza en las víctimas. El fraude se desarrollaba mediante diversas etapas: 1. Se ofrecía a las víctimas la venta o recuperación de tiempos compartidos. 2. Se solicitaba el pago anticipado de tarifas, impuestos o comisiones. 3. Una vez realizado el depósito, no se concretaba ninguna transacción. 4. Posteriormente, se exigían pagos adicionales bajo distintos pretextos. Los recursos eran transferidos a cuentas bancarias y casas de bolsa en México. En algunos casos, la estafa continuaba con nuevas modalidades, en las que integrantes de la red se hacían pasar por despachos legales que ofrecían recuperar el dinero perdido, o incluso por supuestos funcionarios gubernamentales que solicitaban pagos por multas relacionadas con transacciones detectadas. EL DEPARTAMENTO DEL TESORO SEÑALA A EMPRESAS VINCULADAS CON FRAUDES Como parte de las indagatorias, el Departamento del Tesoro vinculó a diversas empresas presuntamente utilizadas dentro de esta red, entre ellas Kovay Gardens, Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos, Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos de la Bahía, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administración Avanzada.

‘EL JARDINERO’ ESPERA UNA POSIBLE EXTRADICIÓN Tras su detención en territorio nacional, Audias Flores Silva quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a los procesos en curso en México. Paralelamente, se prevé que continúen los procedimientos relacionados con la solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas no han informado hasta el momento sobre nuevas detenciones vinculadas directamente con este caso, aunque indicaron que las investigaciones continúan para desarticular completamente la red señalada.

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